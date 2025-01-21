У Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

Зранку 21 січня у Дніпрі було чутно вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Дніпрі чути звуки вибухів", - ідеться в дописі.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу та закликали жителів Дніпра перебувати в укриттях.

У низці областей, у тому числі на Дніпропетровщині, оголошено повітряну тривогу.

