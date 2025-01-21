У Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики
Зранку 21 січня у Дніпрі було чутно вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
"У Дніпрі чути звуки вибухів", - ідеться в дописі.
Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу та закликали жителів Дніпра перебувати в укриттях.
У низці областей, у тому числі на Дніпропетровщині, оголошено повітряну тривогу.
Саня Мантула
Yuriy Viktorovith
Aleksander Lukashenko
