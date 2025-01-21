УКР
У Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

Вибух пролунав у Дніпрі

Зранку 21 січня у Дніпрі було чутно вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Суспільне.

"У Дніпрі чути звуки вибухів", - ідеться в дописі.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу та закликали жителів Дніпра перебувати в укриттях.

У низці областей, у тому числі на Дніпропетровщині, оголошено повітряну тривогу.

Брехня! Попередили лише після вибуху!
21.01.2025 06:29 Відповісти
Це ***ло салют запустив до інавгурації трампа.І показує,як він відноситься до погроз Трампа.Світ ніяким не усвідомить,що має справу із сп'янілим від безкарності божевільним маніяком.
21.01.2025 06:33 Відповісти
Повітряні сили ЗСУ ******* своїми попередженнями. Попереджують в рашистькім гебешнім телеграмі. Котрий нікуя не показує без встановлення застосунку, який прив'язується до реального телефону. І який я не можу встановити по багатьом причинам. А в "Тривозі" є лаг. Та ще і не має такої деталізації. Коли на Смичку в авіаційний коледж прилетіло нічого про балістику не було. А в гебешнім телеграмі було. Як потім з'ясувалося.
21.01.2025 07:14 Відповісти
 
 