УКР
Нардепу Бондару, якого підозрюють у заволодінні коштами "УЗ", проситимуть арешт із заставою у 190 млн

Нардепу Віктору Бондару, якого підозрюють у заволодінні 140 млн грн Укрзалізниці, проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 190 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк.

"Підготували клопотання для нардепа Бондара про тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 190 мільйонів гривень", - розповів він.

За словами Синюка, правоохоронці після оголошення підозри депутата не затримували.

Судове засідання з обрання Бондару запобіжного заходу розпочнеться у ВАКС у вівторок, 21 січня, о 15:00. Клопотання САП розглядатиме слідчий суддя Володимир Воронько.

Раніше повідомлялось, що нардепу Бондарю повідомлено про підозру в організації заволодіння коштами "Укрзалізниці". Збитків завдано на понад 140 мільйонів гривень.

НАБУ (5438) корупція (4770) Укрзалізниця (7011) САП (2469) Бондар Віктор (5)
+3
Внесе! Застава у 190 млн грн - то для нього кишенькові гроші
21.01.2025 10:49 Відповісти
+3
Кордон, кордон тримайте!!!
21.01.2025 11:13 Відповісти
+2
Для початку суддя призначить залог у 2 рази менший....потім знизять в апеляції....через 2 місяці залишиться кілька мільйонів залогу,який миттєво внесуть.... та "Шлях" за кордон на лікування...... Крапка.
21.01.2025 11:29 Відповісти
Внесе! Застава у 190 млн грн - то для нього кишенькові гроші
21.01.2025 10:49 Відповісти
а йому ще не дали можливість втікти?
21.01.2025 10:49 Відповісти
чому не дали? його ж не затримували...
21.01.2025 11:09 Відповісти
А яким боком нардеп до Укрзалізниці ? Він там кАндухтором підпрацьовував ? А цей нардупа чиїх буде ?
21.01.2025 11:08 Відповісти
замайбах бенін
21.01.2025 11:35 Відповісти
Кордон, кордон тримайте!!!
21.01.2025 11:13 Відповісти
Для початку суддя призначить залог у 2 рази менший....потім знизять в апеляції....через 2 місяці залишиться кілька мільйонів залогу,який миттєво внесуть.... та "Шлях" за кордон на лікування...... Крапка.
21.01.2025 11:29 Відповісти
цей віломий корупціонер попався на такій дрібничці... Тому така дрібничка його не втримає в СІЗО.
21.01.2025 11:37 Відповісти
Патріотичний ***** .... виявився. Навіть свій автомат пожертвував. ДЛЯ ОБОРОНИ.
21.01.2025 11:55 Відповісти
 
 