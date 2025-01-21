Нардепу Бондару, якого підозрюють у заволодінні коштами "УЗ", проситимуть арешт із заставою у 190 млн

Нардепу Віктору Бондару, якого підозрюють у заволодінні 140 млн грн Укрзалізниці, проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 190 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк.

"Підготували клопотання для нардепа Бондара про тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 190 мільйонів гривень", - розповів він.

За словами Синюка, правоохоронці після оголошення підозри депутата не затримували.

Судове засідання з обрання Бондару запобіжного заходу розпочнеться у ВАКС у вівторок, 21 січня, о 15:00. Клопотання САП розглядатиме слідчий суддя Володимир Воронько.

Раніше повідомлялось, що нардепу Бондарю повідомлено про підозру в організації заволодіння коштами "Укрзалізниці". Збитків завдано на понад 140 мільйонів гривень.

Також читайте: В Італії арештували елітну яхту партнера Сенниченка по корупційній схемі у Фонді держмайна (оновлено)