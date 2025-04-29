АП ВАКС оставила под стражей нардепа Бондара, которого подозревают в завладении средствами "Укрзализныци".

Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 08.04.2025 о продлении народному депутату Украины Виктору Бондару срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75,7 млн грн.

Об этом сообщила АП ВАКС в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а постановление следственного судьи ВАКС - без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

По данным следствия, указанное лицо подозревается в организации завладения средствами АО "Укрзализныця" в размере более 140 млн грн при закупке продукции (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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Что предшествовало?

17 января НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили Бондару о подозрении. По данным следствия, нардеп вместе с сообщником-предпринимателем разработал схему поставки продукции для Укрзализныци по завышенным ценам. Из-за этого компания понесла убытки в размере более 140 миллионов гривен.

После сообщалось, что 21 января нардепу Бондару будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 190 млн грн.

В пятницу, 24 января, Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Виктору Бондару. Следственный судья отказался брать депутата под стражу, приняв решение об освобождении его под залог в размере 100 миллионов гривен.

4 февраля Бондар не уплатил залог в 100 млн грн, который ему назначил Высший антикоррупционный суд по делу о завладении средствами "Укрзализныци".

10 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование трех эпизодов коррупционных преступлений на АО "Укрзализныця".