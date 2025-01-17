Нардеп Бондарь уведомлен о подозрении в организации завладения средствами "Укрзалізниці", убытки свыше 140 млн грн, - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины, соруководителю организованной группы, уличенной в завладении средствами АО "Укрзалізниця" при закупке кабельно-проводниковой продукции. Ущерб нанесен на более 140 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители не раскрывают имени подозреваемого депутата. По данным Liga.net и УП, речь идет о Викторе Бондаре - внефракционном народном депутате, сопредседателе депутатской группы "За майбутнє".

Схема коррупции

По данным следствия, подозреваемый и его сообщник, предприниматель, разработали схему, которая предусматривала поставки продукции АО "Укрзалізниця" по завышенным ценам. Для этого вступили в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой в частности входило должностное лицо УЗ.

Вторая группа, по данным следствия, действовала как своеобразный "бэк-офис". Ее члены неформально контролировали деятельность общества и могли за определенный процент от суммы закупок обеспечить победу подконтрольных предпринимателю компаний в закупках.

В результате, в течение 2021-2022 годов в тендерах УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции незаконно победили подконтрольные предпринимателю компании. Во время тендеров при содействии должностных лиц АО "Укрзалізниця" эти компании согласовывали свои действия и различными способами завышали ожидаемую стоимость продукции.

Таким образом "Укрзалізниця" заключила договоры с подконтрольными предприятиями, которые осуществили поставки продукции по ценам, выше рыночных.

В результате реализации схемы "Укрзалізниця" понесла убытки на сумму более 140 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

Какое наказание?

Действия соорганизатора группы квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Всего по указанным фактам о подозрении сообщили 8 лицам.

В еще одном эпизоде дела о деятельности упомянутых организованных групп о подозрении в хищении 94,8 млн грн на трансформаторах во время войны сообщили 7 лицам.