Нардеп Бондарь уведомлен о подозрении в организации завладения средствами "Укрзалізниці", убытки свыше 140 млн грн, - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины, соруководителю организованной группы, уличенной в завладении средствами АО "Укрзалізниця" при закупке кабельно-проводниковой продукции. Ущерб нанесен на более 140 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители не раскрывают имени подозреваемого депутата. По данным Liga.net и УП, речь идет о Викторе Бондаре - внефракционном народном депутате, сопредседателе депутатской группы "За майбутнє".

Схема коррупции

По данным следствия, подозреваемый и его сообщник, предприниматель, разработали схему, которая предусматривала поставки продукции АО "Укрзалізниця" по завышенным ценам. Для этого вступили в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой в частности входило должностное лицо УЗ.

Нардеп Віктор Бондар отримав підозру НАБУ за корупцію в Укрзалізниці

Вторая группа, по данным следствия, действовала как своеобразный "бэк-офис". Ее члены неформально контролировали деятельность общества и могли за определенный процент от суммы закупок обеспечить победу подконтрольных предпринимателю компаний в закупках.

В результате, в течение 2021-2022 годов в тендерах УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции незаконно победили подконтрольные предпринимателю компании. Во время тендеров при содействии должностных лиц АО "Укрзалізниця" эти компании согласовывали свои действия и различными способами завышали ожидаемую стоимость продукции.

Таким образом "Укрзалізниця" заключила договоры с подконтрольными предприятиями, которые осуществили поставки продукции по ценам, выше рыночных.

В результате реализации схемы "Укрзалізниця" понесла убытки на сумму более 140 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

Какое наказание?

Действия соорганизатора группы квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Всего по указанным фактам о подозрении сообщили 8 лицам.

В еще одном эпизоде дела о деятельности упомянутых организованных групп о подозрении в хищении 94,8 млн грн на трансформаторах во время войны сообщили 7 лицам.

Нардеп Віктор Бондар отримав підозру НАБУ за корупцію в Укрзалізниці

НАБУ (4545) коррупция (8619) Укрзализныця (2782) САП (2295) подозрение (559)
+12
Нагадую, серлєщ тут ні до чого
17.01.2025 17:14 Ответить
+9
угу ..а коли ви його випустите за кордон по підробленій довідці ВЛК ? ))
17.01.2025 17:10 Ответить
+8
"После этого Фунт продолжал сидеть при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом», при Керенском, при гетмане, и при французской оккупации. Фунт не сидел лишь во время военного коммунизма так как «исчезла чистая коммерция, не было работы»."
17.01.2025 17:22 Ответить
криси оп зашевелились, щоб показати ТРампу як вони "боряться" з корупцією.
17.01.2025 17:09 Ответить
пффф... димова завіса прост
17.01.2025 17:11 Ответить
Цікаво коли тихо зіллють справу. Єрмак своїх не бросає.
17.01.2025 17:33 Ответить
угу ..а коли ви його випустите за кордон по підробленій довідці ВЛК ? ))
Нагадую, серлєщ тут ні до чого
"После этого Фунт продолжал сидеть при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом», при Керенском, при гетмане, и при французской оккупации. Фунт не сидел лишь во время военного коммунизма так как «исчезла чистая коммерция, не было работы»."
"При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе) Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни. За четыре года я провел на свободе не больше трех месяцев. Я выдал замуж внучку, Голконду Евсеевну, и дал за ней концертное фортепьяно, серебряную птичку и восемьдесят рублей золотыми десятками. А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска. Где это все? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразие!"
17.01.2025 18:02 Ответить
Лещенка під суд, за неякісне виконання своїх обовязків ї поверння зарплати що отримав в укрзализниці
17.01.2025 18:34 Ответить
Мудило ще той.
17.01.2025 17:30 Ответить
а там бувають інші ? ) (риторичне)
17.01.2025 17:34 Ответить
все примітивно просто.

коли крадуть гаманець у бабулі на базарі - це кримінал і сяде буквально через місяць

коли крадуть десятки млрд під час війни - це політика (ну і звісно не посадять)
17.01.2025 17:37 Ответить
Красти потрібно ешелонами - шоб було чим відкупитись
17.01.2025 17:42 Ответить
так і закон про це прийняли .. вкрав 10 ешелонів ..довели що вкрав лише 1 ..віддав 1 ..і все - ти законослухняний громадянин з 9 ешелонами )
17.01.2025 17:44 Ответить
ну й коли ж він здрісне за кордон? думаю або сьогодні вночі, або в іншому випадку - в понеділок...
17.01.2025 17:45 Ответить
ℼ-дора Лэща ще за зябра не взяли?
17.01.2025 17:48 Ответить
шось мені підказує що він незабаром теж втече за кордон-тобто,допоможуть втекти...
17.01.2025 17:54 Ответить
Як так могло статися, якщо там СерГейЛещ, почесний залізничник, перебуваючи в складі контрольної наглідової ради, знищив всю корупцію на Укрзалізниці?
17.01.2025 18:12 Ответить
Меня интересуют его избиратели,это они его делегировали,это они поручители,они выступили порученцами и должны нести полную моральную и финансовую ответственность за результат своего выбора.иначе мы всю жизнь будем барахтаться в дерьме и вечных разборках,благодаря прастому и мудрому нариту.
17.01.2025 19:05 Ответить
 
 