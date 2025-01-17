РУС
Яхта за 5,5 млн евро, принадлежащая подозреваемому в миллиардной схеме ФГИУ Гмырину, арестована в Италии, - НАБУ. ФОТО

В Италии арестована элитная яхта одного из организаторов схем присвоения средств подконтрольных ФГИУ госпредприятий на миллиарды гривен Андрея Гмырина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Благодаря деятельности совместной следственной группы в составе детективов НАБУ, прокуроров САП и представителей правоохранительных органов Франции, при содействии правоохранительных органов Италии, выявлено и наложен арест на дорогостоящий актив одного из руководителей преступной организации в Фонде государственного имущества Украины.

Речь идет о яхте премиум-класса стоимостью 5,5 млн евро", - говорится в сообщении.

В рамках работы совместной следственной группы итальянские правоохранительные органы арестовали и изъяли указанное имущество.

Яхту Гмиріна арештовано в Італії
Яхту Гмиріна арештовано в Італії

Ранее Bihus.Info сообщал, что один из организаторов схем присвоения средств подконтрольных ФГИУ госпредприятий на миллиарды гривен Андрей Гмырин зарегистрировал бизнес за рубежом и приобрел элитное имущество.

Также читайте: Директор НАБУ подал жалобу в ВСП на судью Печерского суда: возвращала изъятые средства посторонним

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье ранее отмечал, что "в ОП под руководством Андрея Ермака создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику". По данным источников, "смотрящим" за теневыми потоками стал Андрей Гмырин.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, возглавляемую бывшим председателем Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Сенниченко, которая в течение 2020-2021 гг. завладела более половины миллиарда гривен. Председатель ФГИУ вместе с сообщниками поставил своих людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Те, со своей стороны, заключали незаконные договоры и продавали нужным компаниям продукцию по заниженным ценам.

Позже НАБУ объявило Сенниченко в розыск и собирается просить о его экстрадиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю руководителя Харьковского облсовета Скоробогачу. ФОТОрепортаж

НАБУ (4545) Италия (1676) яхта (76) Гмырин Андрей (9)
Кацапське іпсо! Ці руки нічого не крали (с)!
17.01.2025 12:57 Ответить
ага, и война - це кацапське іпсо нема ніякої війни. тому нема ніяких ухилянтів.
17.01.2025 13:13 Ответить
У стефанчуків та служок з ВРУ, почалося "глибоке захвилювання" за чергове майно ригоАНАЛІВ та зрадників України....
Абрахамій, уже підписи по ВРУ на листі збирає??
17.01.2025 12:57 Ответить
ОП? єрмак? хто б сумнівався.
додайте дії тцк.
потім плачуться шо в СЗЧ йдуть.
17.01.2025 12:59 Ответить
А куди НАБУ, ДБР, Прокуратура дивилася? Чи Татаров не дозволяв чіпати?
17.01.2025 13:22 Ответить
тобто куди? вони йому і несли на ту яхту гроші.
17.01.2025 13:50 Ответить
Таких полуяхт, полукатеров по миру тысячи. Там от 45 лямов идут элитные. У мертве-чука была в пределах 150 лямов в 5 палуб, 15 лет назад! Ну как вкусно --- мой народ, А??? Но за то на Опелях-асконах накатались до усеру 20 лет назад.
17.01.2025 23:43 Ответить
 
 