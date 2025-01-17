Яхта за 5,5 млн евро, принадлежащая подозреваемому в миллиардной схеме ФГИУ Гмырину, арестована в Италии, - НАБУ. ФОТО

В Италии арестована элитная яхта одного из организаторов схем присвоения средств подконтрольных ФГИУ госпредприятий на миллиарды гривен Андрея Гмырина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Благодаря деятельности совместной следственной группы в составе детективов НАБУ, прокуроров САП и представителей правоохранительных органов Франции, при содействии правоохранительных органов Италии, выявлено и наложен арест на дорогостоящий актив одного из руководителей преступной организации в Фонде государственного имущества Украины.

Речь идет о яхте премиум-класса стоимостью 5,5 млн евро", - говорится в сообщении.

В рамках работы совместной следственной группы итальянские правоохранительные органы арестовали и изъяли указанное имущество.





Ранее Bihus.Info сообщал, что один из организаторов схем присвоения средств подконтрольных ФГИУ госпредприятий на миллиарды гривен Андрей Гмырин зарегистрировал бизнес за рубежом и приобрел элитное имущество.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье ранее отмечал, что "в ОП под руководством Андрея Ермака создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику". По данным источников, "смотрящим" за теневыми потоками стал Андрей Гмырин.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, возглавляемую бывшим председателем Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Сенниченко, которая в течение 2020-2021 гг. завладела более половины миллиарда гривен. Председатель ФГИУ вместе с сообщниками поставил своих людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Те, со своей стороны, заключали незаконные договоры и продавали нужным компаниям продукцию по заниженным ценам.

Позже НАБУ объявило Сенниченко в розыск и собирается просить о его экстрадиции.

