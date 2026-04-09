Требовал $100 тыс. взятки наличными за демонтаж колеи: задержан чиновник "УЗ" на Хмельнитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержан заместитель директора Департамента экологической безопасности АО "Укрзалізниця", который вымогал 100 тыс. долларов у представителя предприятия по производству гранитной продукции в Хмельницкой области.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

За взятку чиновник обещал "решить вопрос" с демонтажем и списанием железнодорожного полотна, которое мешало расширению производства.

"Схема была продумана: сначала инициировать "сезонный объезд", чтобы комиссия признала путь нерентабельным, затем – демонтаж, списание, исключение из реестров. Также речь шла о передаче участка под путями громаде для нужд карьера.



Чиновник уверял, что процедура сложная и требует согласований с руководством "УЗ", Мининфраструктуры и профильными подразделениями. Вместо этого он обещал организовать весь процесс "под ключ" за 3-6 месяцев и ссылался на опыт подобной работы на Львовской железной дороге", - говорится в сообщении.

При этом за работу чиновник требовал наличные деньги вперед.







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Его задержали в момент получения денег. При личном обыске изъяты наличные деньги и написанная от руки расписка.









Обыски также проведены дома, на работе и в автомобиле чиновника.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Чиновнику грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В суд подано ходатайство о заключении под стражу.

Расследование продолжается. Проверяются другие возможные эпизоды и причастные лица.

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Реакция "Укрзалізниці"

В пресс-службе компании заявили, что максимально способствуют расследованию.

"Уже вчера оперативно переданы все запрашиваемые материалы. Наша Служба корпоративной безопасности на постоянной связи со следователями, чтобы помочь выяснить все обстоятельства. И если будут скомпрометированы другие сотрудники компании 0 полное содействие в их выявлении", - говорится в сообщении.

Также УЗ запускает собственную служебную проверку по указанным фактам.

"Работника тут же отстраняем от исполнения должностных обязанностей. Если только будут признаки, что должностное лицо действовало не само, все причастные будут сразу отстранены, а все материалы переданы правоохранителям", - подчеркнули там.

В "Укрзалізниці" призвали всех клиентов компании, поставщиков, партнеров и граждан сообщать о коррупции на горячую линию: 0800503222 или правоохранителям.