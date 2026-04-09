Вимагав $100 тис. хабаря готівкою за демонтаж колії: затримано посадовця "УЗ" на Хмельниччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано заступника директора Департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця", який вимагав $100 тис. від представника підприємства з виробництва гранітної продукції на Хмельниччині.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За хабар посадовець обіцяв "вирішити питання" з демонтажем і списанням залізничної колії, яка заважала розширенню виробництва.

"Схема була продумана: спочатку ініціювати "сезонний об'їзд", щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім – демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру.



Посадовець запевняв, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом "УЗ", Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Натомість обіцяв організувати весь процес "під ключ" за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці", - йдеться в повідомленні.

Водночас за роботу чиновник вимагав готівку наперед.







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Його затримали в момент отримання грошей. При особистому обшуку вилучено готівку та власноруч написану розписку.









Обшуки також проведено вдома, на роботі та в автомобілі посадовця.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Посадовцю загрожує від 8 до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

До суду подано клопотання про взяття під варту.

Слідство триває. Перевіряють інші можливі епізоди та причетних осіб.

Реакція "Укрзалізниці"

У пресслужбі компанії заявили, що максимально сприяють розслідуванню.

"Вже вчора оперативно передано всі запитувані матеріали. Наша Служба корпоративної безпеки на постійному зв'язку із слідчими, щоб допомогти з'ясувати всі обставини. І раптом будуть ще скомпрометовані співробітники компанії — повне сприяння у їх виявленні", - йдеться в повідомленні.

Також "УЗ" запускає власну службову перевірку за вказаними фактами.

"Працівника тут же відстороняємо від виконання посадових обов’язків. Якщо тільки будуть ознаки, що посадовець діяв не сам, всі причетні будуть відразу відсторонені, а всі матеріали передані правоохоронцям", - наголосили там.

В "Укрзалізниці" закликали всіх клієнтів компанії, постачальників, партнерів та громадян повідомляти про корупцію на гарячу лінію: 0 800 503 222 або правоохоронцям.

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