Оформлювала чоловіків як учасників музичних гуртів: викрито організаторку схеми незаконного виїзду за кордон. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру громадянці України, яка організувала механізм незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Про це повідомили Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як діяла схема

Жінка реєструвалась як фізична особа-підприємець і діяла нібито у сфері культури. Вона підшуковувала чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, і за грошову винагороду від 7500 доларів пропонувала їм "оформлення" як учасників музичних гуртів.

Після цього вона подавала до Міністерства культури та стратегічних комунікацій списки таких осіб, вказуючи, що вони нібито беруть участь у благодійних концертах за кордоном.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Львівський викладач за $10 тисяч обіцяв "бронь", виїзд за кордон і "роботу в Інтерполі", – прокуратура. ФОТОрепортаж

На підставі цих звернень Міністерство готувало та направляло до Державної прикордонної служби листи сприяння для перетину кордону. Саме ці листи ставали підставою для виїзду.

Скільки осіб виїхало

Зазначається, що в результаті за такою схемою з України виїхали 28 осіб. До цього часу вони не повернулися.



Ще 16 осіб планували виїзд аналогічним способом, але реалізувати його не встигли.

Також читайте: Обіцяла бронювання і посвідчення волонтера: киянці повідомили про підозру у шахрайстві

Підозра

Організаторці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Вона перебуває за межами України.

Чи причетний Мінкульт

Сьогодні проведено обшуки у колишніх працівників Міністерства, зокрема в колишнього т.в.о. міністра культури України, які погоджували відповідні листи, а також інших фігурантів.

Перевіряється причетність посадових осіб Мінкульту до цієї схеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сімейну лікарку, яка за $6 тис. обіцяла "інвалідність" ухилянту, судитимуть у Києві, - прокуратура