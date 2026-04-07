Оформлювала чоловіків як учасників музичних гуртів: викрито організаторку схеми незаконного виїзду за кордон. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру громадянці України, яка організувала механізм незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.
Про це повідомили Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Як діяла схема
Жінка реєструвалась як фізична особа-підприємець і діяла нібито у сфері культури. Вона підшуковувала чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, і за грошову винагороду від 7500 доларів пропонувала їм "оформлення" як учасників музичних гуртів.
Після цього вона подавала до Міністерства культури та стратегічних комунікацій списки таких осіб, вказуючи, що вони нібито беруть участь у благодійних концертах за кордоном.
На підставі цих звернень Міністерство готувало та направляло до Державної прикордонної служби листи сприяння для перетину кордону. Саме ці листи ставали підставою для виїзду.
Скільки осіб виїхало
Зазначається, що в результаті за такою схемою з України виїхали 28 осіб. До цього часу вони не повернулися.
Ще 16 осіб планували виїзд аналогічним способом, але реалізувати його не встигли.
Підозра
Організаторці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Вона перебуває за межами України.
Чи причетний Мінкульт
Сьогодні проведено обшуки у колишніх працівників Міністерства, зокрема в колишнього т.в.о. міністра культури України, які погоджували відповідні листи, а також інших фігурантів.
Перевіряється причетність посадових осіб Мінкульту до цієї схеми.
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