Обіцяла бронювання і посвідчення волонтера: киянці повідомили про підозру у шахрайстві

У Києві жінка через соцмережі пропонувала працевлаштування з бронюванням, брала передоплату та припиняла спілкування – їй повідомлено про підозру у шахрайстві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру.

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За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва 27-річній киянці повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України).

Обіцяла працевлаштування заради бронювання

Встановлено, що підозрювана через соціальні мережі шукала клієнтів, яких обіцяла за гроші працевлаштувати до Укрзалізниці чи до групи компаній ДТЕК заради бронювання. Також для виїзду за кордон вона пропонувала виготовити посвідчення волонтера.

Аванс за свої послуги жінка просила перерахувати на криптогаманець, відкритий на ім’я її матері.

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Отримавши аванс - зникала

Отримавши за виготовлення посвідчення волонтера 40 тис. гривень та 50 тис. авансу за працевлаштування, підозрювана припинила спілкування з "клієнтами".

Її дії кваліфіковано як шахрайство, вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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