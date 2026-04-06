Обещала бронирование и удостоверение волонтера: киевлянке сообщили о подозрении в мошенничестве
В Киеве женщина через соцсети предлагала трудоустройство с бронированием, брала предоплату и прекращала общение — ей сообщено о подозрении в мошенничестве
Об этом сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева 27-летней киевлянке сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Обещала трудоустройство в обмен на бронирование
Установлено, что подозреваемая через социальные сети искала клиентов, которым обещала за деньги трудоустроить в "Укрзализныцю" или в группу компаний ДТЭК ради бронирования. Также для выезда за границу она предлагала изготовить удостоверение волонтера.
Аванс за свои услуги женщина просила перечислить на криптокошелек, открытый на имя ее матери.
Получив аванс — исчезала
Получив за изготовление удостоверения волонтера 40 тыс. гривен и 50 тыс. аванса за трудоустройство, подозреваемая прекратила общение с "клиентами".
Ее действия квалифицированы как мошенничество, совершенное повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
