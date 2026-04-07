Львівський викладач за $10 тисяч обіцяв "бронь", виїзд за кордон і "роботу в Інтерполі", – прокуратура. ФОТОрепортаж
У Львові правоохоронці затримали колишнього доцента одного з місцевих вишів, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
Що відомо
За даними слідства, ексвикладач пообіцяв "клієнту" оформити документи про працевлаштування з подальшим бронюванням, що мало дати підстави для виїзду за кордон.
Йшлося про фіктивне працевлаштування в Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерполі.
Для реалізації схеми чоловік вимагав надати копії паспортів, ідентифікаційний код, фотографії та документи про освіту.
Як працювала схема
Підозрюваний не лише виготовляв документи, а й детально інструктував військовозобов’язаного, як поводитися на кордоні.
Зокрема, пояснював, що говорити прикордонникам, як відповідати під час перевірки, як уникнути додаткових підозр.
Передбачалося, що пакет документів і чітке дотримання інструкцій дозволять безперешкодно виїхати до країн Євросоюзу.
Скільки це коштувало
За свої "послуги" ексдоцент отримав 10 тисяч доларів.
Його затримали після передачі останньої частини коштів – 3 тисяч доларів.
Що далі
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до цієї схеми.
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