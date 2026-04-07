Львівський викладач за $10 тисяч обіцяв "бронь", виїзд за кордон і "роботу в Інтерполі", – прокуратура. ФОТОрепортаж

У Львові правоохоронці затримали колишнього доцента одного з місцевих вишів, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Що відомо

За даними слідства, ексвикладач пообіцяв "клієнту" оформити документи про працевлаштування з подальшим бронюванням, що мало дати підстави для виїзду за кордон.

Йшлося про фіктивне працевлаштування в Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерполі.

Для реалізації схеми чоловік вимагав надати копії паспортів, ідентифікаційний код, фотографії та документи про освіту.

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Як працювала схема

Підозрюваний не лише виготовляв документи, а й детально інструктував військовозобов’язаного, як поводитися на кордоні.

Зокрема, пояснював, що говорити прикордонникам, як відповідати під час перевірки, як уникнути додаткових підозр.

Передбачалося, що пакет документів і чітке дотримання інструкцій дозволять безперешкодно виїхати до країн Євросоюзу.

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Скільки це коштувало

За свої "послуги" ексдоцент отримав 10 тисяч доларів.

Його затримали після передачі останньої частини коштів – 3 тисяч доларів.





Що далі

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до цієї схеми.

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