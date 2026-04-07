Львовский преподаватель за $10 тысяч обещал "бронь", выезд за границу и "работу в Интерполе", - прокуратура. ФОТОрепортаж
Во Львове правоохранители задержали бывшего доцента одного из местных вузов, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Что известно
По данным следствия, экс-преподаватель пообещал "клиенту" оформить документы о трудоустройстве с последующим бронированием, что должно было дать основания для выезда за границу.
Речь шла о фиктивном трудоустройстве в Международной организации уголовной полиции – Интерполе.
Для реализации схемы мужчина требовал предоставить копии паспортов, идентификационный код, фотографии и документы об образовании.
Как работала схема
Подозреваемый не только изготавливал документы, но и подробно инструктировал военнообязанного, как вести себя на границе.
В частности, объяснял, что говорить пограничникам, как отвечать во время проверки, как избежать дополнительных подозрений.
Предполагалось, что пакет документов и четкое соблюдение инструкций позволят беспрепятственно выехать в страны Евросоюза.
Сколько это стоило
За свои "услуги" экс-доцент получил 10 тысяч долларов.
Его задержали после передачи последней части средств – 3 тысяч долларов.
Что дальше
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконного переправки лиц через государственную границу.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к этой схеме.
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