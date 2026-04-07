Львовский преподаватель за $10 тысяч обещал "бронь", выезд за границу и "работу в Интерполе", - прокуратура. ФОТОрепортаж

Во Львове правоохранители задержали бывшего доцента одного из местных вузов, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По данным следствия, экс-преподаватель пообещал "клиенту" оформить документы о трудоустройстве с последующим бронированием, что должно было дать основания для выезда за границу.

Речь шла о фиктивном трудоустройстве в Международной организации уголовной полиции – Интерполе.

Для реализации схемы мужчина требовал предоставить копии паспортов, идентификационный код, фотографии и документы об образовании.

Читайте: Обещала бронирование и удостоверение волонтера: киевлянке сообщили о подозрении в мошенничестве

Как работала схема

Подозреваемый не только изготавливал документы, но и подробно инструктировал военнообязанного, как вести себя на границе.

В частности, объяснял, что говорить пограничникам, как отвечать во время проверки, как избежать дополнительных подозрений.

Предполагалось, что пакет документов и четкое соблюдение инструкций позволят беспрепятственно выехать в страны Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный организовал схему выезда "контрактников" за $3 тыс. в Хмельницкой области, - прокуратура. ФОТО

Сколько это стоило

За свои "услуги" экс-доцент получил 10 тысяч долларов.

Его задержали после передачи последней части средств – 3 тысяч долларов.





Что дальше

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконного переправки лиц через государственную границу.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к этой схеме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Молдове задержали 11 таксистов, которые могли незаконно вывезти из Украины до 400 человек за $6–10 тысяч