Оформляла мужчин как участников музыкальных групп: разоблачена организатор схемы незаконного выезда за границу. ФОТОрепортаж

Гражданке Украины, организовавшей схему незаконного перевода мужчин призывного возраста через государственную границу, предъявлено подозрение.

Об этом сообщили Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как действовала схема

Женщина регистрировалась как физическое лицо-предприниматель и якобы действовала в сфере культуры. Она подбирала мужчин, у которых не было законных оснований для выезда за границу, и за денежное вознаграждение от 7500 долларов предлагала им "оформление" в качестве участников музыкальных групп.

После этого она подавала в Министерство культуры и стратегических коммуникаций списки таких лиц, указывая, что они якобы участвуют в благотворительных концертах за рубежом.

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На основании этих обращений Министерство готовило и направляло в Государственную пограничную службу письма содействия для пересечения границы. Именно эти письма становились основанием для выезда.

Сколько человек выехало

Отмечается, что в результате по такой схеме из Украины выехали 28 человек. До сих пор они не вернулись.



Еще 16 человек планировали выезд аналогичным способом, но реализовать его не успели.

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Подозрение

Организатору заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Она находится за пределами Украины.

Причастен ли Минкульт

Сегодня проведены обыски у бывших сотрудников министерства, в частности у бывшего и.о. министра культуры Украины, которые согласовывали соответствующие письма, а также у других фигурантов.

Проверяется причастность должностных лиц Минкульта к этой схеме.

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