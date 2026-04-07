Оформляла мужчин как участников музыкальных групп: разоблачена организатор схемы незаконного выезда за границу. ФОТОрепортаж
Гражданке Украины, организовавшей схему незаконного перевода мужчин призывного возраста через государственную границу, предъявлено подозрение.
Об этом сообщили Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как действовала схема
Женщина регистрировалась как физическое лицо-предприниматель и якобы действовала в сфере культуры. Она подбирала мужчин, у которых не было законных оснований для выезда за границу, и за денежное вознаграждение от 7500 долларов предлагала им "оформление" в качестве участников музыкальных групп.
После этого она подавала в Министерство культуры и стратегических коммуникаций списки таких лиц, указывая, что они якобы участвуют в благотворительных концертах за рубежом.
На основании этих обращений Министерство готовило и направляло в Государственную пограничную службу письма содействия для пересечения границы. Именно эти письма становились основанием для выезда.
Сколько человек выехало
Отмечается, что в результате по такой схеме из Украины выехали 28 человек. До сих пор они не вернулись.
Еще 16 человек планировали выезд аналогичным способом, но реализовать его не успели.
Подозрение
Организатору заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Она находится за пределами Украины.
Причастен ли Минкульт
Сегодня проведены обыски у бывших сотрудников министерства, в частности у бывшего и.о. министра культуры Украины, которые согласовывали соответствующие письма, а также у других фигурантов.
Проверяется причастность должностных лиц Минкульта к этой схеме.
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