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Оформляла мужчин как участников музыкальных групп: разоблачена организатор схемы незаконного выезда за границу. ФОТОрепортаж

Гражданке Украины, организовавшей схему незаконного перевода мужчин призывного возраста через государственную границу, предъявлено подозрение.

Об этом сообщили Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Раскрыта схема выезда за границу мужчин под видом музыкантов

Как действовала схема

Женщина регистрировалась как физическое лицо-предприниматель и якобы действовала в сфере культуры. Она подбирала мужчин, у которых не было законных оснований для выезда за границу, и за денежное вознаграждение от 7500 долларов предлагала им "оформление" в качестве участников музыкальных групп.

После этого она подавала в Министерство культуры и стратегических коммуникаций списки таких лиц, указывая, что они якобы участвуют в благотворительных концертах за рубежом.

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На основании этих обращений Министерство готовило и направляло в Государственную пограничную службу письма содействия для пересечения границы. Именно эти письма становились основанием для выезда.

Раскрыта схема выезда за границу мужчин под видом музыкантов

Сколько человек выехало

Отмечается, что в результате по такой схеме из Украины выехали 28 человек. До сих пор они не вернулись.

Еще 16 человек планировали выезд аналогичным способом, но реализовать его не успели.

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Подозрение

Организатору заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Она находится за пределами Украины.

Раскрыта схема выезда за границу мужчин под видом музыкантов

Причастен ли Минкульт

Сегодня проведены обыски у бывших сотрудников министерства, в частности у бывшего и.о. министра культуры Украины, которые согласовывали соответствующие письма, а также у других фигурантов.

Проверяется причастность должностных лиц Минкульта к этой схеме.

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Раскрыта схема выезда за границу мужчин под видом музыкантов

Автор: 

музыка (818) Кравченко Руслан (189) уклонисты (1388)
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Топ комментарии
+8
А у нас музыкантам можно оказывается выезжать?) Кому ещё. Клоунами, аниматорам .. .. стендаперам и комикам наверное. Зепоц своим продавил тему)
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07.04.2026 17:53 Ответить
+4
Возьму свой старый сакс. Поеду на польскую границу, слабаю чё нить. Может выпустят..)
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07.04.2026 17:49 Ответить
+4
без МінКульта таке не промутиш, сто відсотків там долю мали з цього
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07.04.2026 17:50 Ответить

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