Сотрудница налоговой службы требовала 2 млн грн взятки от предприятия в Сумской области, - НАБУ

Сотрудница Государственной налоговой службы была уличена в вымогательстве взятки у предприятия, расположенного в прифронтовой зоне.

Кого разоблачили?

Речь идет о начальнице одного из управлений Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области.

Подробности дела

По данным НАБУ, чиновница по предварительному сговору вымогала у представителя частного общества на прифронтовой территории 2 млн гривен.

За это обещала успешное прохождение проверки и отсутствие искусственных препятствий в его хозяйственной деятельности.

После получения 1,5 млн гривен чиновницу задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг других лиц, которые могут быть к нему причастны.

За 2 ляма ее в пактах новой пошты привезут в любую точку Украины.
18.03.2026 10:23 Ответить
А як інакше - не випадати ж з обойми - потрібно підтягуватись за "щасливчиками"
18.03.2026 10:25 Ответить
а, вона так чекала приходу рузьке міра.....
і майже дочекалася!
не склалося, а жити ж якось треба.
18.03.2026 10:25 Ответить
 
 