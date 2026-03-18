Сотрудница налоговой службы требовала 2 млн грн взятки от предприятия в Сумской области, - НАБУ
Сотрудница Государственной налоговой службы была уличена в вымогательстве взятки у предприятия, расположенного в прифронтовой зоне.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Кого разоблачили?
Речь идет о начальнице одного из управлений Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области.
Подробности дела
По данным НАБУ, чиновница по предварительному сговору вымогала у представителя частного общества на прифронтовой территории 2 млн гривен.
За это обещала успешное прохождение проверки и отсутствие искусственных препятствий в его хозяйственной деятельности.
После получения 1,5 млн гривен чиновницу задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг других лиц, которые могут быть к нему причастны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і майже дочекалася!
не склалося, а жити ж якось треба.