Сотрудница налоговой службы требовала 2 млн грн взятки от предприятия в Сумской области, - НАБУ

Сотрудница Государственной налоговой службы была уличена в вымогательстве взятки у предприятия, расположенного в прифронтовой зоне.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Кого разоблачили?

Речь идет о начальнице одного из управлений Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области.

Подробности дела

По данным НАБУ, чиновница по предварительному сговору вымогала у представителя частного общества на прифронтовой территории 2 млн гривен.

За это обещала успешное прохождение проверки и отсутствие искусственных препятствий в его хозяйственной деятельности.



После получения 1,5 млн гривен чиновницу задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг других лиц, которые могут быть к нему причастны.

