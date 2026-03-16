На Буковине разоблачен судья, который подстрекал адвоката к даче взятки в размере 30 тыс. долларов другому судье, - СБУ

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили судью, командированную в один из судов Черновицкой области, которая подстрекала адвоката передать судье в Киеве взятку в размере 30 тыс. долларов за оправдательный приговор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Служба безопасности и НАБУ ликвидировали еще одну преступную схему в судебных органах Украины. По результатам совместных действий на Буковине задержан судья, командированный в один из местных судов, который занимался подстрекательством к даче взяток.

Склонял адвоката дать взятку

По материалам дела, фигурант склонял адвоката дать 30 тысяч долларов США столичному судье.

За эти деньги киевский судья должен был оправдать лицо, обвиняемое в совершении уголовного правонарушения в сфере служебной деятельности.

Сообщено о подозрении

На основании собранных доказательств судье из Черновицкой области сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к предложению, обещанию или предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

взятка (6104) судья (1436) САП (2381) Черновицкая область (116)
Це мафія.
Зєля Бубосян не знав , як завжди...
Боневтік, бонездав, бонезнав!!!!
16.03.2026 19:30
При Зеленському хабарі виросли до космічних висот. Немає жодної структури чи відомства, куди він не завів корупцію. Як буде оздоровлюватися Україна(якщо залишиться), коли команда президента встигла корумпувати майже все суспільство. Чому пишу, якщо виживимо? Бо при Голобородько ми ніколи не переможемо ворога і не закінчимо війну, а без перемоги чи закінчення війни ми не зможемо переобрати Голобородькеа. Завдячуючи 73% ми приречені.
16.03.2026 19:34
 
 