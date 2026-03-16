На Буковине разоблачен судья, который подстрекал адвоката к даче взятки в размере 30 тыс. долларов другому судье, - СБУ
Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили судью, командированную в один из судов Черновицкой области, которая подстрекала адвоката передать судье в Киеве взятку в размере 30 тыс. долларов за оправдательный приговор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Служба безопасности и НАБУ ликвидировали еще одну преступную схему в судебных органах Украины. По результатам совместных действий на Буковине задержан судья, командированный в один из местных судов, который занимался подстрекательством к даче взяток.
Склонял адвоката дать взятку
По материалам дела, фигурант склонял адвоката дать 30 тысяч долларов США столичному судье.
За эти деньги киевский судья должен был оправдать лицо, обвиняемое в совершении уголовного правонарушения в сфере служебной деятельности.
Сообщено о подозрении
На основании собранных доказательств судье из Черновицкой области сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к предложению, обещанию или предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
