На Буковині викрито суддю, який підбурював адвоката до хабаря у $30 тис. іншому судді, - СБУ

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України викрили суддю, відряджену до одного із судів у Чернівецькій області, яка підбурювала адвоката передати $30 тис. хабаря судді у Київ за виправдувальний вирок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба безпеки України.

Служба безпеки та НАБУ ліквідували ще одну злочинну схему у судових органах України. За результатом спільних дій на Буковині затримано суддю, відрядженого до одного із місцевих судів, який займався підбуренням до надання хабарів.

Схиляв адвоката дати хабар

За матеріалами справи, фігурант схиляв адвоката дати 30 тисяч доларів США столичному судді.

За ці гроші київський суддя мав виправдати особу, обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

Повідомлено про підозру

На підставі зібраних доказів судді з Чернівецької області повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.