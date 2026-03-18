Посадовиця податкової вимагала 2 млн грн хабаря з підприємства на Сумщині, - НАБУ
Посадовицю Державної податкової служби викрили на вимаганні хабаря з прифронтового підприємства.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Кого викрито?
Йдеться про начальницю одного з управлінь Головного управління Державної податкової служби у Сумській області.
Подробиці справи
За даними НАБУ, чиновниця за попередньою змовою вимагала від представника приватного товариства на прифронтовій території 2 млн гривень.
За це обіцяла успішне проходження перевірки та нестворення штучних перешкод у його господарській діяльності.
Після одержання 1,5 млн гривень службовицю затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Наразі встановлюють обставини вчинення злочину та коло інших осіб, які можуть бути причетні до нього.
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і майже дочекалася!
не склалося, а жити ж якось треба.