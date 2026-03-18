Посадовиця податкової вимагала 2 млн грн хабаря з підприємства на Сумщині, - НАБУ

Посадовицю Державної податкової служби викрили на вимаганні хабаря з прифронтового підприємства.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Кого викрито?

Йдеться про начальницю одного з управлінь Головного управління Державної податкової служби у Сумській області.

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Подробиці справи

За даними НАБУ, чиновниця за попередньою змовою вимагала від представника приватного товариства на прифронтовій території 2 млн гривень.

За це обіцяла успішне проходження перевірки та нестворення штучних перешкод у його господарській діяльності.



Після одержання 1,5 млн гривень службовицю затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі встановлюють обставини вчинення злочину та коло інших осіб, які можуть бути причетні до нього.

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