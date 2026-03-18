УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11349 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
19 778 14

Посадовиця податкової вимагала 2 млн грн хабаря з підприємства на Сумщині, - НАБУ

Посадовицю податкової викрили на вимаганні хабаря

Посадовицю Державної податкової служби викрили на вимаганні хабаря з прифронтового підприємства.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кого викрито?

Йдеться про начальницю одного з управлінь Головного управління Державної податкової служби у Сумській області.

Читайте: На Буковині викрито суддю, який підбурював адвоката до хабаря у $30 тис. іншому судді, - СБУ

Подробиці справи

За даними НАБУ, чиновниця за попередньою змовою вимагала від представника приватного товариства на прифронтовій території 2 млн гривень.

За це обіцяла успішне проходження перевірки та нестворення штучних перешкод у його господарській діяльності.

Після одержання 1,5 млн гривень службовицю затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі встановлюють обставини вчинення злочину та коло інших осіб, які можуть бути причетні до нього.

Також читайте: Посадовець ТЦК з Прикарпаття за $2000 обіцяв зняти чоловіка з розшуку. ФОТО

Автор: 

НАБУ (5752) хабар (4795) Сумська область (4810) Державна податкова служба (614)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Тут зовсім немає її вини. Вона не хотіла залишатися лохом, коли всі навколо гребуть лопатами. Найбільше всіх гребе оточення Голобородька - мільярдами, не забуваючи відвозити "двушку" на москву. ТЦКашники і медики, які ліпують довідки для мобілізованих стали мільйонерами, а деякі навіть мільярдерами. Який піп Голобородько - такі і прихожани його обслуга.
показати весь коментар
18.03.2026 10:37 Відповісти
+5
а, вона так чекала приходу рузьке міра.....
і майже дочекалася!
не склалося, а жити ж якось треба.
показати весь коментар
18.03.2026 10:25 Відповісти
+5
чого ще можна очікувати від тих хто все життя подібним займається в часи тотального беззаконня.....мабуть на дрони та реби гроші збирає......відстігне доляху і буде щедрувати далі-європейські реалії в Україні,скільки там ще до набуття членства не достає,...16,15,14% невиконаних завдань......клоуни
показати весь коментар
18.03.2026 10:38 Відповісти

Завантаження...

 
 