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Посадовець ТЦК з Прикарпаття за $2000 обіцяв зняти чоловіка з розшуку. ФОТО
На Івано-Франківщині викрито посадовця районного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні та одержанні 2000 доларів США за "вирішення питання" військового обліку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що встановило слідство?
Як зазначається, 36-річний підполковник, який тимчасово виконував обов’язки керівника, вимагав гроші від двох військовозобов’язаних, що хотіли з’ясувати можливість зняття з військового розшуку. Посадовець пояснив, що вони мають з’явитися до ТЦК та СП для складання адмінпротоколу, після чого можуть бути мобілізовані, але запропонував уникнути цього за винагороду.
Затримання
- У березні він отримав обумовлену суму двома частинами. Під час передачі другої - його затримали у порядку ст. 208 КПК України.
- За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону 13 березня 2026 року йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
- Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави. Також подано клопотання про відсторонення його від посади. Слідство перевіряє можливу причетність до інших подібних випадків.
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