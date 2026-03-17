Посадовець ТЦК з Прикарпаття за $2000 обіцяв зняти чоловіка з розшуку. ФОТО

На Івано-Франківщині викрито посадовця районного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні та одержанні 2000 доларів США за "вирішення питання" військового обліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що встановило слідство?

Як зазначається, 36-річний підполковник, який тимчасово виконував обов’язки керівника, вимагав гроші від двох військовозобов’язаних, що хотіли з’ясувати можливість зняття з військового розшуку. Посадовець пояснив, що вони мають з’явитися до ТЦК та СП для складання адмінпротоколу, після чого можуть бути мобілізовані, але запропонував уникнути цього за винагороду.

Також читайте: На Полтавщині начальник ТЦК фіктивно "бронював" чоловіків від мобілізації, - ДБР







Затримання

У березні він отримав обумовлену суму двома частинами. Під час передачі другої - його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону 13 березня 2026 року йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави. Також подано клопотання про відсторонення його від посади. Слідство перевіряє можливу причетність до інших подібних випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіцер ТЦК на Київщині за $4 тис. обіцяв допомогти оновити облікові дані без мобілізації. Його затримали. ФОТО