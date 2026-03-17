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Новини Фото Корупція ТЦК
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Посадовець ТЦК з Прикарпаття за $2000 обіцяв зняти чоловіка з розшуку. ФОТО

На Івано-Франківщині викрито посадовця районного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні та одержанні 2000 доларів США за "вирішення питання" військового обліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що встановило слідство?

Як зазначається, 36-річний підполковник, який тимчасово виконував обов’язки керівника, вимагав гроші від двох військовозобов’язаних, що хотіли з’ясувати можливість зняття з військового розшуку. Посадовець пояснив, що вони мають з’явитися до ТЦК та СП для складання адмінпротоколу, після чого можуть бути мобілізовані, але запропонував уникнути цього за винагороду.

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хабарництво в ТЦК
хабарництво в ТЦК
хабарництво в ТЦК

Затримання

  • У березні він отримав обумовлену суму двома частинами. Під час передачі другої - його затримали у порядку ст. 208 КПК України.
  • За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону 13 березня 2026 року йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
  • Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави. Також подано клопотання про відсторонення його від посади. Слідство перевіряє можливу причетність до інших подібних випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіцер ТЦК на Київщині за $4 тис. обіцяв допомогти оновити облікові дані без мобілізації. Його затримали. ФОТО

Автор: 

хабар (4479) Івано-Франківська область (960) ТЦК та СП (1413)
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Топ коментарі
+8
36річний підполковник? ******** так званнями затарились! а потвм пенсії по 50 тисяч будуть мати!
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17.03.2026 15:12 Відповісти
+7
Покласти на землю людину з явними ознаками вагітності ( 1 фото). Конституція на паузі.
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17.03.2026 15:16 Відповісти
+6
Мало вимагав . Якась сума занадто скромна ...
Схоже - за демпінг його і пов'язали
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17.03.2026 15:15 Відповісти

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