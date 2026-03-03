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Новини Фото Хабарники Корупція ТЦК
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Офіцер ТЦК на Київщині за $4 тис. обіцяв допомогти оновити облікові дані без мобілізації. Його затримали. ФОТО

На Київщині правоохоронці викрили офіцера територіального центру комплектування, який за гроші обіцяв військовозобов’язаному сприяти уникненню мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба ДБР та Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, йдеться про т.в.о. начальника відділу одного з районних ТЦК та СП Київської області.

Так, посадовець запропонував чоловіку, який перебував у розшуку та планував змінити місце роботи, оновити облікові дані та пройти військово-лікарську комісію таким чином, щоб його не призвали. За це він вимагав 4 тисячі доларів США.

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Зокрема, офіцер обіцяв:

  • посприяти реєстрації місця проживання;
  • допомогти з оформленням документів через мобільний застосунок;
  • організувати проходження ВЛК без подальшого призову;
  • зняти статус "розшук" у відповідній системі.

Затримання посадовця

Зловмиснику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. Слідчі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до правопорушення.

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Начальник районного ТЦК та СП на Київщині затриманий на хабарі
Начальник районного ТЦК та СП на Київщині затриманий на хабарі
Начальник районного ТЦК та СП на Київщині затриманий на хабарі

Автор: 

хабар (4787) Київська область (4623) Нацполіція (15747) ДБР (3952) ТЦК та СП (1193)
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Топ коментарі
+3
Нечестный ТЦКун? Да не может быть такого!!!
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03.03.2026 18:29 Відповісти
+3
Як тільки посмів? А ще "ветеран-інвалід".
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03.03.2026 18:32 Відповісти
+2
Ого, прям "офіцер"... Це щось нове. Раніше лише "посадовці " чи "військовослужбовці ТЦК", в залежності від ситуації.
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03.03.2026 18:40 Відповісти
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не розпочатий край роботи....
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03.03.2026 18:25 Відповісти
Вешать/стрелять на месте.
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03.03.2026 18:30 Відповісти
Нечестный ТЦКун? Да не может быть такого!!!
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03.03.2026 18:29 Відповісти
Як тільки посмів? А ще "ветеран-інвалід".
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03.03.2026 18:32 Відповісти
Хлопчик-помагай , хто тепер допоможе тобі?
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03.03.2026 18:36 Відповісти
"Через поле, через гай
Ходить хлопчик-помагай
Цілий день возив пісок
Аж рипів його візок.."
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03.03.2026 18:42 Відповісти
Ого, прям "офіцер"... Це щось нове. Раніше лише "посадовці " чи "військовослужбовці ТЦК", в залежності від ситуації.
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03.03.2026 18:40 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cre024q15x4o?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_bbc_team=editorial&at_format=link&at_link_type=web_link&at_campaign=Social_Flow&at_campaign_type=owned&at_medium=social&at_link_origin=BBC_ua&at_ptr_name=twitter&at_link_id=57D00AE4-171B-11F1-B478-BBF0F6646238 @ Колишнього керівника ДПСУ Дейнека, якого викрили на корупції, призначили командиром бойового підрозділу - 3-го прикордонного загону.
Це бойовий підрозділ, який воює. Загін бригадного типу (відомий як прикордонна бригада "Помста").
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03.03.2026 18:48 Відповісти
Я у шоці....
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03.03.2026 18:50 Відповісти
Ставимо ноги на ширину плечей!
Розпочинаємо ранкову зарядку!😂
-1 ФОП.🤭
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03.03.2026 18:50 Відповісти
шо? оновити дані - це не значить що людину мобілізують обов'язково. навіщо писати таке іпсо кремлівське?
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03.03.2026 18:59 Відповісти
Це натяк тим всім, хто прийде оновити данні, що буде негайно мобілізован, якщо не принесе гроши.
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03.03.2026 19:00 Відповісти
Розрахунок на лоха. Направлення на ВЛК робиться через Резерв (з подальшим відвідуванням лікарні БЕЗ участі ТЦК), розшук банально знімається через Резерв сплатою штрафу (у пільговий період 8500 грн, це "трохи" менше 4000 баксів), довідку про місце проживання теж не ТЦК видає. Лох не мамонт...
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03.03.2026 19:10 Відповісти
Ухилянти можуть ухилитись, і не давать хабарі проклятим хабарникам.
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03.03.2026 19:11 Відповісти
Ветеран-інвалід у позі рекса ???? (((( Приберіть вже це смердюче лайно военкомат
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03.03.2026 19:19 Відповісти
Кіберполіція Києва викрила трьох родин, які з 2024 року під виглядом езотеричних послуг ошукували громадян. Організувала схему 50-річна мешканка Черкащини, залучивши родичів. Через вебресурси та рекламу вони переконували людей у "неминучих бідах" і вимагали гроші за "обряди", використовуючи звичайні речі як атрибутику. Потерпілих змушували надсилати золото, оформлювати кредити. Серед ошуканих - військові та родини загиблих захисників. Дружину полеглого воїна змусили перерахувати кошти з державної виплати. Загальна сума збитків - майже 1,4 млн грн. Правоохоронці провели 10 обшуків, вилучили авто, понад 400 тис. грн, техніку. Трьом фігурантам оголошено підозру, організаторку та спільницю затримано.
Детальніше: https://www.facebook.com/share/v/1C3wDuT3aA/
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03.03.2026 19:24 Відповісти
"Оновити облікові дані без мобілізації"...

По-людські цензор вже не може писати?

Чи оновити дані можна лише за умови мобілізації?

Мізкі залучайте до процесу!
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03.03.2026 20:20 Відповісти
Будь-який контакт з тцк для простолюдина означає ризик мобілізації.

Тут ділок з тцк пропонував 'порішать' $ - зробити відповідну процедуру, щоб громадянин не зайшов в тцк, а вийшов десь в посадці під гуляйполем.

Що тут незрозумілого?
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04.03.2026 21:20 Відповісти
 
 