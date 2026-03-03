Офіцер ТЦК на Київщині за $4 тис. обіцяв допомогти оновити облікові дані без мобілізації. Його затримали. ФОТО
На Київщині правоохоронці викрили офіцера територіального центру комплектування, який за гроші обіцяв військовозобов’язаному сприяти уникненню мобілізації.
Про це повідомляє пресслужба ДБР та Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними слідства, йдеться про т.в.о. начальника відділу одного з районних ТЦК та СП Київської області.
Так, посадовець запропонував чоловіку, який перебував у розшуку та планував змінити місце роботи, оновити облікові дані та пройти військово-лікарську комісію таким чином, щоб його не призвали. За це він вимагав 4 тисячі доларів США.
Зокрема, офіцер обіцяв:
- посприяти реєстрації місця проживання;
- допомогти з оформленням документів через мобільний застосунок;
- організувати проходження ВЛК без подальшого призову;
- зняти статус "розшук" у відповідній системі.
Затримання посадовця
Зловмиснику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. Слідчі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до правопорушення.
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Ходить хлопчик-помагай
Цілий день возив пісок
Аж рипів його візок.."
Це бойовий підрозділ, який воює. Загін бригадного типу (відомий як прикордонна бригада "Помста").
Розпочинаємо ранкову зарядку!😂
-1 ФОП.🤭
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По-людські цензор вже не може писати?
Чи оновити дані можна лише за умови мобілізації?
Мізкі залучайте до процесу!
Тут ділок з тцк пропонував 'порішать' $ - зробити відповідну процедуру, щоб громадянин не зайшов в тцк, а вийшов десь в посадці під гуляйполем.
Що тут незрозумілого?