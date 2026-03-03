Офицер ТЦК на Киевщине за $4 тыс. обещал помочь обновить учетные данные без мобилизации. Его задержали. ФОТО

На Киевщине правоохранители разоблачили офицера территориального центра комплектования, который за деньги обещал военнообязанному содействовать избежанию мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР и Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным следствия, речь идет об и.о. начальника отдела одного из районных ТЦК и СП Киевской области.

В частности, чиновник предложил мужчине, который находился в розыске и планировал сменить место работы, обновить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию таким образом, чтобы его не призвали. За это он требовал 4 тысячи долларов США.

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В частности, офицер обещал:

посодействовать регистрации места жительства;

помочь с оформлением документов через мобильное приложение;

организовать прохождение ВЛК без дальнейшего призыва;

снятие статуса "розыск" в соответствующей системе.

Задержание должностного лица

Злоумышленнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. Следователи устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.

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