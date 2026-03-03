Офицер ТЦК на Киевщине за $4 тыс. обещал помочь обновить учетные данные без мобилизации. Его задержали. ФОТО
На Киевщине правоохранители разоблачили офицера территориального центра комплектования, который за деньги обещал военнообязанному содействовать избежанию мобилизации.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР и Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным следствия, речь идет об и.о. начальника отдела одного из районных ТЦК и СП Киевской области.
В частности, чиновник предложил мужчине, который находился в розыске и планировал сменить место работы, обновить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию таким образом, чтобы его не призвали. За это он требовал 4 тысячи долларов США.
В частности, офицер обещал:
- посодействовать регистрации места жительства;
- помочь с оформлением документов через мобильное приложение;
- организовать прохождение ВЛК без дальнейшего призыва;
- снятие статуса "розыск" в соответствующей системе.
Задержание должностного лица
Злоумышленнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. Следователи устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ходить хлопчик-помагай
Цілий день возив пісок
Аж рипів його візок.."
Це бойовий підрозділ, який воює. Загін бригадного типу (відомий як прикордонна бригада "Помста").
Розпочинаємо ранкову зарядку!😂
-1 ФОП.🤭
Детальніше: https://www.facebook.com/share/v/1C3wDuT3aA/
По-людські цензор вже не може писати?
Чи оновити дані можна лише за умови мобілізації?
Мізкі залучайте до процесу!
Тут ділок з тцк пропонував 'порішать' $ - зробити відповідну процедуру, щоб громадянин не зайшов в тцк, а вийшов десь в посадці під гуляйполем.
Що тут незрозумілого?