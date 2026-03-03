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Новости Фото Взяточники Коррупция в ТЦК
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Офицер ТЦК на Киевщине за $4 тыс. обещал помочь обновить учетные данные без мобилизации. Его задержали. ФОТО

На Киевщине правоохранители разоблачили офицера территориального центра комплектования, который за деньги обещал военнообязанному содействовать избежанию мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР и Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным следствия, речь идет об и.о. начальника отдела одного из районных ТЦК и СП Киевской области.

В частности, чиновник предложил мужчине, который находился в розыске и планировал сменить место работы, обновить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию таким образом, чтобы его не призвали. За это он требовал 4 тысячи долларов США.

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В частности, офицер обещал:

  • посодействовать регистрации места жительства;
  • помочь с оформлением документов через мобильное приложение;
  • организовать прохождение ВЛК без дальнейшего призыва;
  • снятие статуса "розыск" в соответствующей системе.

Задержание должностного лица

Злоумышленнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. Следователи устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.

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Начальник районного ТЦК и СП в Киевской области задержан на взятке
Начальник районного ТЦК и СП в Киевской области задержан на взятке
Начальник районного ТЦК и СП в Киевской области задержан на взятке

Автор: 

взятка (6157) Киевская область (4666) Нацполиция (16969) ГБР (3445) ТЦК (1137)
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Топ комментарии
+3
Нечестный ТЦКун? Да не может быть такого!!!
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03.03.2026 18:29 Ответить
+3
Як тільки посмів? А ще "ветеран-інвалід".
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03.03.2026 18:32 Ответить
+2
Ого, прям "офіцер"... Це щось нове. Раніше лише "посадовці " чи "військовослужбовці ТЦК", в залежності від ситуації.
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03.03.2026 18:40 Ответить
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не розпочатий край роботи....
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03.03.2026 18:25 Ответить
Вешать/стрелять на месте.
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03.03.2026 18:30 Ответить
Нечестный ТЦКун? Да не может быть такого!!!
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03.03.2026 18:29 Ответить
Як тільки посмів? А ще "ветеран-інвалід".
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03.03.2026 18:32 Ответить
Хлопчик-помагай , хто тепер допоможе тобі?
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03.03.2026 18:36 Ответить
"Через поле, через гай
Ходить хлопчик-помагай
Цілий день возив пісок
Аж рипів його візок.."
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03.03.2026 18:42 Ответить
Ого, прям "офіцер"... Це щось нове. Раніше лише "посадовці " чи "військовослужбовці ТЦК", в залежності від ситуації.
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03.03.2026 18:40 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cre024q15x4o?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_bbc_team=editorial&at_format=link&at_link_type=web_link&at_campaign=Social_Flow&at_campaign_type=owned&at_medium=social&at_link_origin=BBC_ua&at_ptr_name=twitter&at_link_id=57D00AE4-171B-11F1-B478-BBF0F6646238 @ Колишнього керівника ДПСУ Дейнека, якого викрили на корупції, призначили командиром бойового підрозділу - 3-го прикордонного загону.
Це бойовий підрозділ, який воює. Загін бригадного типу (відомий як прикордонна бригада "Помста").
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03.03.2026 18:48 Ответить
Я у шоці....
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03.03.2026 18:50 Ответить
Ставимо ноги на ширину плечей!
Розпочинаємо ранкову зарядку!😂
-1 ФОП.🤭
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03.03.2026 18:50 Ответить
шо? оновити дані - це не значить що людину мобілізують обов'язково. навіщо писати таке іпсо кремлівське?
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03.03.2026 18:59 Ответить
Це натяк тим всім, хто прийде оновити данні, що буде негайно мобілізован, якщо не принесе гроши.
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03.03.2026 19:00 Ответить
Розрахунок на лоха. Направлення на ВЛК робиться через Резерв (з подальшим відвідуванням лікарні БЕЗ участі ТЦК), розшук банально знімається через Резерв сплатою штрафу (у пільговий період 8500 грн, це "трохи" менше 4000 баксів), довідку про місце проживання теж не ТЦК видає. Лох не мамонт...
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03.03.2026 19:10 Ответить
Ухилянти можуть ухилитись, і не давать хабарі проклятим хабарникам.
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03.03.2026 19:11 Ответить
Ветеран-інвалід у позі рекса ???? (((( Приберіть вже це смердюче лайно военкомат
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03.03.2026 19:19 Ответить
Кіберполіція Києва викрила трьох родин, які з 2024 року під виглядом езотеричних послуг ошукували громадян. Організувала схему 50-річна мешканка Черкащини, залучивши родичів. Через вебресурси та рекламу вони переконували людей у "неминучих бідах" і вимагали гроші за "обряди", використовуючи звичайні речі як атрибутику. Потерпілих змушували надсилати золото, оформлювати кредити. Серед ошуканих - військові та родини загиблих захисників. Дружину полеглого воїна змусили перерахувати кошти з державної виплати. Загальна сума збитків - майже 1,4 млн грн. Правоохоронці провели 10 обшуків, вилучили авто, понад 400 тис. грн, техніку. Трьом фігурантам оголошено підозру, організаторку та спільницю затримано.
Детальніше: https://www.facebook.com/share/v/1C3wDuT3aA/
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03.03.2026 19:24 Ответить
"Оновити облікові дані без мобілізації"...

По-людські цензор вже не може писати?

Чи оновити дані можна лише за умови мобілізації?

Мізкі залучайте до процесу!
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03.03.2026 20:20 Ответить
Будь-який контакт з тцк для простолюдина означає ризик мобілізації.

Тут ділок з тцк пропонував 'порішать' $ - зробити відповідну процедуру, щоб громадянин не зайшов в тцк, а вийшов десь в посадці під гуляйполем.

Що тут незрозумілого?
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04.03.2026 21:20 Ответить
 
 