На Полтавщині начальник ТЦК фіктивно "бронював" чоловіків від мобілізації, - ДБР
Працівники ДБР спільно з ДВКР СБУ викрили начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Полтавської області, який допоміг військовозобов’язаним уникнути призову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Допоміг уникнути мобілізації працівникам приватних підприємств
За даними слідства, посадовець діяв у змові з керівниками приватних підприємств. Останні звернулися до нього з проханням допомогти їхнім працівникам "оминути" визначений порядок мобілізації.
Чоловіків визнали придатними до військової служби та вручили їм повістки, однак до ТЦК вони не з’явилися.
Щоб приховати факт ухилення від призову, посадовець забезпечив внесення до службових документів відомостей про нібито бронювання цих працівників, хоча законних підстав для цього не було.
У результаті таких дій двоє військовозобов’язаних фактично уникнули мобілізації.
Фігурантам інкримінують:
- начальнику ТЦК та СП — пособництво в ухиленні від мобілізації (ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України);
- керівникам підприємств — організацію ухилення від мобілізації (ч. 3 ст. 27, ст. 336 КК України);
- двом працівникам — ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та можливу причетність інших осіб до організації схеми.
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Боюсь всі кнрівники ТЦК, МСЕК, ВЛК вже давно скупили всю нерухомість балів і монаків.
Тема насправді важка