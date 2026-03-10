На Полтавщині начальник ТЦК фіктивно "бронював" чоловіків від мобілізації, - ДБР

Працівники ДБР спільно з ДВКР СБУ викрили начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Полтавської області, який допоміг військовозобов’язаним уникнути призову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Допоміг уникнути мобілізації працівникам приватних підприємств

За даними слідства, посадовець діяв у змові з керівниками приватних підприємств. Останні звернулися до нього з проханням допомогти їхнім працівникам "оминути" визначений порядок мобілізації.

Чоловіків визнали придатними до військової служби та вручили їм повістки, однак до ТЦК вони не з’явилися.

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Щоб приховати факт ухилення від призову, посадовець забезпечив внесення до службових документів відомостей про нібито бронювання цих працівників, хоча законних підстав для цього не було.

У результаті таких дій двоє військовозобов’язаних фактично уникнули мобілізації.

Фігурантам інкримінують:

- начальнику ТЦК та СП — пособництво в ухиленні від мобілізації (ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України);

- керівникам підприємств — організацію ухилення від мобілізації (ч. 3 ст. 27, ст. 336 КК України);

- двом працівникам — ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та можливу причетність інших осіб до організації схеми.

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