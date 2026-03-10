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Новини Уникнення мобілізації Корупція ТЦК
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На Полтавщині начальник ТЦК фіктивно "бронював" чоловіків від мобілізації, - ДБР

дбр

Працівники ДБР спільно з ДВКР СБУ викрили начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Полтавської області, який допоміг військовозобов’язаним уникнути призову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Допоміг уникнути мобілізації працівникам приватних підприємств

За даними слідства, посадовець діяв у змові з керівниками приватних підприємств. Останні звернулися до нього з проханням допомогти їхнім працівникам "оминути" визначений порядок мобілізації.

 Чоловіків визнали придатними до військової служби та вручили їм повістки, однак до ТЦК вони не з’явилися.

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Щоб приховати факт ухилення від призову, посадовець забезпечив внесення до службових документів відомостей про нібито бронювання цих працівників, хоча законних підстав для цього не було.

 У результаті таких дій двоє військовозобов’язаних фактично уникнули мобілізації.

 Фігурантам інкримінують:

- начальнику ТЦК та СП — пособництво в ухиленні від мобілізації (ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України);
- керівникам підприємств — організацію ухилення від мобілізації (ч. 3 ст. 27, ст. 336 КК України);
- двом працівникам — ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

 Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та можливу причетність інших осіб до організації схеми.

Також читайте: Незаконно змінили дані в системі "Оберіг" 16 ухилянтам: поліція Харкова викрила посадовців ТЦК та СП

Автор: 

ДБР (3959) ухилянти (1431) ТЦК та СП (1212) Полтавська область (1401)
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Топ коментарі
+6
А хіба скрізь по іншому?
Боюсь всі кнрівники ТЦК, МСЕК, ВЛК вже давно скупили всю нерухомість балів і монаків.
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10.03.2026 18:06 Відповісти
+4
Такого не може бути. Вони займаються надважливою справою. Комплектуванням війська і соціальною підтримкою. Їм треба збори організовувати. На пальне, на авто. В них скільки потреб...
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10.03.2026 18:27 Відповісти
+3
Борисова ще коли "запідозрили" і що? Сидить?
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10.03.2026 17:49 Відповісти
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Капец, шо у них там в ТЦК на Полтавщине.. А представьте, если б везде так...
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10.03.2026 17:49 Відповісти
А хіба скрізь по іншому?
Боюсь всі кнрівники ТЦК, МСЕК, ВЛК вже давно скупили всю нерухомість балів і монаків.
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10.03.2026 18:06 Відповісти
А хто їм носить гроші мішками?Який це мудрий нарід?От якби всі були принципові і не давали хабарів,то і корупції б не було.
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10.03.2026 18:20 Відповісти
Ну тут все виглядає буквально «життя або гаменець!»

Тема насправді важка
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10.03.2026 20:31 Відповісти
Тобто ви за хабарі і корупцію.Ті хто дає такі самі злочинці як ті хто бере.А ті хто воює виходить жити не хочотуть.Якби всі були слимаками і відкуплялись від армії,то вже давно б не було держави і служили б у кацапів.Як то було на початку ХХ сторічча.
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10.03.2026 20:48 Відповісти
100%
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10.03.2026 18:23 Відповісти
Борисова ще коли "запідозрили" і що? Сидить?
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10.03.2026 17:49 Відповісти
....на валізах аби додому в Європу поїхати, жопу гріти у власних хоромах
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10.03.2026 18:08 Відповісти
Знову ІПСО і провокація! Хто ж буде займатися соціальною підтримкою, коли їх обсирають, як кури драбину?
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10.03.2026 18:13 Відповісти
Щойно дзвонив знайомий, у нього відстрочка по догляду за одинокою мамою з інвалідністю вона не ходить. Каже поки до гаража дійшов два рази ТЦКівці зупиняли на вулиці. Їздять бусами по вулицях міста і полюють.
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10.03.2026 18:16 Відповісти
Такого не може бути. Вони займаються надважливою справою. Комплектуванням війська і соціальною підтримкою. Їм треба збори організовувати. На пальне, на авто. В них скільки потреб...
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10.03.2026 18:27 Відповісти
Полтава це взагалі анклав диких цкунів, не дарма бурят істомін там тусується.
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10.03.2026 19:38 Відповісти
Як зняли холодова з посади начальника тцк в Полтаві в 23 році , вони як з ланцюга зірвалися
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10.03.2026 19:40 Відповісти
А де коментарі 100 штук гівнюків ухилянтів про кривавих тцк? Ці тцк відмазали сотні тисяч гівнюків. Оці грьобані ухилянти всіх мастей мали би пам'ятники тцк ставити і славити їх. Де сто дописів. Забусярив 10 гівнюків, які нездатні хабаря дати. В сотні провів по ухилянтських схемах. Ха ха ха.
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10.03.2026 20:24 Відповісти
Борець з ухилянтами кришує ухилянтів.
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10.03.2026 22:13 Відповісти
Вот это мразина которую судить со всей строгостью надо! А ухилесам видите ли бусы не нравятся, а вот такие гниды их очень даже устраивают, что бы можно бы ло ухилится по бумажкам. Никто их на машинах за это не доганяет и морду не бьет. Твари. Что те преступники, что эти преступники, всех нах растрелять.😄
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10.03.2026 22:17 Відповісти
Просто є нормальні ухилянти, які в індустрії ухиляння. Сплатили за послугу і сидять собі. А є хитрожопі ухилянти, які платити бабло не бажають і хочуть так само сидіти як і ті що сплатили. І потім розказують, а чьо я нє такой как в качалкє, єго нє трогают. А я прастой. Прастих ловят. А того ловлять, що не сплатив. Сплатиш і будеш собі вільно гуляти. За все треба платити. І ніяк інакше. Ха ха ха.
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11.03.2026 03:41 Відповісти
 
 