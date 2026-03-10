РУС
На Полтавщине начальник ТЦК фиктивно "бронировал" мужчин от мобилизации, - ГБР

дбр

Сотрудники ГБР совместно с ДВКР СБУ разоблачили начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Полтавской области, который помог военнообязанным избежать призыва.

Помог избежать мобилизации работникам частных предприятий

По данным следствия, чиновник действовал в сговоре с руководителями частных предприятий. Последние обратились к нему с просьбой помочь их работникам "обойти" установленный порядок мобилизации.

 Мужчины были признаны годными к военной службе и получили повестки, однако в ТЦК они не явились.

Чтобы скрыть факт уклонения от призыва, чиновник обеспечил внесение в служебные документы сведений о якобы бронировании этих работников, хотя законных оснований для этого не было.

 В результате таких действий двое военнообязанных фактически избежали мобилизации.

 Фигурантам инкриминируют:

- начальнику ТЦК и СП — пособничество в уклонении от мобилизации (ч. 5 ст. 27, ст. 336 УК Украины);
- руководителям предприятий — организацию уклонения от мобилизации (ч. 3 ст. 27, ст. 336 УК Украины);
- двум работникам — уклонение от призыва во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

 Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения и возможную причастность других лиц к организации схемы.

ГБР (916) уклонисты (790) ТЦК (761) Полтавская область (432)
Капец, шо у них там в ТЦК на Полтавщине.. А представьте, если б везде так...
10.03.2026 17:49 Ответить
А хіба скрізь по іншому?
Боюсь всі кнрівники ТЦК, МСЕК, ВЛК вже давно скупили всю нерухомість балів і монаків.
10.03.2026 18:06 Ответить
А хто їм носить гроші мішками?Який це мудрий нарід?От якби всі були принципові і не давали хабарів,то і корупції б не було.
10.03.2026 18:20 Ответить
100%
10.03.2026 18:23 Ответить
Борисова ще коли "запідозрили" і що? Сидить?
10.03.2026 17:49 Ответить
....на валізах аби додому в Європу поїхати, жопу гріти у власних хоромах
10.03.2026 18:08 Ответить
Знову ІПСО і провокація! Хто ж буде займатися соціальною підтримкою, коли їх обсирають, як кури драбину?
10.03.2026 18:13 Ответить
Щойно дзвонив знайомий, у нього відстрочка по догляду за одинокою мамою з інвалідністю вона не ходить. Каже поки до гаража дійшов два рази ТЦКівці зупиняли на вулиці. Їздять бусами по вулицях міста і полюють.
10.03.2026 18:16 Ответить
Такого не може бути. Вони займаються надважливою справою. Комплектуванням війська і соціальною підтримкою. Їм треба збори організовувати. На пальне, на авто. В них скільки потреб...
10.03.2026 18:27 Ответить
 
 