На Полтавщине начальник ТЦК фиктивно "бронировал" мужчин от мобилизации, - ГБР
Сотрудники ГБР совместно с ДВКР СБУ разоблачили начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Полтавской области, который помог военнообязанным избежать призыва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Помог избежать мобилизации работникам частных предприятий
По данным следствия, чиновник действовал в сговоре с руководителями частных предприятий. Последние обратились к нему с просьбой помочь их работникам "обойти" установленный порядок мобилизации.
Мужчины были признаны годными к военной службе и получили повестки, однако в ТЦК они не явились.
Чтобы скрыть факт уклонения от призыва, чиновник обеспечил внесение в служебные документы сведений о якобы бронировании этих работников, хотя законных оснований для этого не было.
В результате таких действий двое военнообязанных фактически избежали мобилизации.
Фигурантам инкриминируют:
- начальнику ТЦК и СП — пособничество в уклонении от мобилизации (ч. 5 ст. 27, ст. 336 УК Украины);
- руководителям предприятий — организацию уклонения от мобилизации (ч. 3 ст. 27, ст. 336 УК Украины);
- двум работникам — уклонение от призыва во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения и возможную причастность других лиц к организации схемы.
