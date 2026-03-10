На Полтавщине начальник ТЦК фиктивно "бронировал" мужчин от мобилизации, - ГБР

Сотрудники ГБР совместно с ДВКР СБУ разоблачили начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Полтавской области, который помог военнообязанным избежать призыва.

Помог избежать мобилизации работникам частных предприятий

По данным следствия, чиновник действовал в сговоре с руководителями частных предприятий. Последние обратились к нему с просьбой помочь их работникам "обойти" установленный порядок мобилизации.

Мужчины были признаны годными к военной службе и получили повестки, однако в ТЦК они не явились.

Чтобы скрыть факт уклонения от призыва, чиновник обеспечил внесение в служебные документы сведений о якобы бронировании этих работников, хотя законных оснований для этого не было.

В результате таких действий двое военнообязанных фактически избежали мобилизации.

Фигурантам инкриминируют:

- начальнику ТЦК и СП — пособничество в уклонении от мобилизации (ч. 5 ст. 27, ст. 336 УК Украины);

- руководителям предприятий — организацию уклонения от мобилизации (ч. 3 ст. 27, ст. 336 УК Украины);

- двум работникам — уклонение от призыва во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения и возможную причастность других лиц к организации схемы.

