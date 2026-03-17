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Новости Фото Коррупция в ТЦК
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Чиновник ТЦК с Прикарпатья за $2000 обещал снять мужчину с розыска. ФОТО

В Ивано-Франковской области разоблачен сотрудник районного ТЦК и СП, которого подозревают в вымогательстве и получении 2000 долларов США за "решение вопроса" о воинском учете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Что установило следствие?

Как отмечается, 36-летний подполковник, временно исполнявший обязанности руководителя, вымогал деньги у двух военнообязанных, которые хотели выяснить возможность снятия с военного розыска. Чиновник объяснил, что они должны явиться в ТЦК и СП для составления админпротокола, после чего могут быть мобилизованы, но предложил избежать этого за вознаграждение.

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взяточничество в ТЦК
взяточничество в ТЦК
взяточничество в ТЦК

Задержание

  • В марте он получил оговоренную сумму двумя частями. Во время передачи второй - его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
  • Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона 13 марта 2026 года ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
  • Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога. Также подано ходатайство об отстранении его от должности. Следствие проверяет возможную причастность к другим подобным случаям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицер ТЦК в Киевской области за $4 тыс. обещал помочь обновить учетные данные без мобилизации. Его задержали. ФОТО

Автор: 

взятка (6403) Ивано-Франковская область (1060) ТЦК (1380)
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Топ комментарии
+8
36річний підполковник? ******** так званнями затарились! а потвм пенсії по 50 тисяч будуть мати!
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17.03.2026 15:12 Ответить
+7
Покласти на землю людину з явними ознаками вагітності ( 1 фото). Конституція на паузі.
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17.03.2026 15:16 Ответить
+6
Мало вимагав . Якась сума занадто скромна ...
Схоже - за демпінг його і пов'язали
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17.03.2026 15:15 Ответить

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