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Чиновник ТЦК с Прикарпатья за $2000 обещал снять мужчину с розыска. ФОТО
В Ивано-Франковской области разоблачен сотрудник районного ТЦК и СП, которого подозревают в вымогательстве и получении 2000 долларов США за "решение вопроса" о воинском учете.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
Как отмечается, 36-летний подполковник, временно исполнявший обязанности руководителя, вымогал деньги у двух военнообязанных, которые хотели выяснить возможность снятия с военного розыска. Чиновник объяснил, что они должны явиться в ТЦК и СП для составления админпротокола, после чего могут быть мобилизованы, но предложил избежать этого за вознаграждение.
Задержание
- В марте он получил оговоренную сумму двумя частями. Во время передачи второй - его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
- Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона 13 марта 2026 года ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
- Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога. Также подано ходатайство об отстранении его от должности. Следствие проверяет возможную причастность к другим подобным случаям.
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