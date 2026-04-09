Розтрата 4,4 млн грн на закупівлі обладнання для локомотивів: оголошено підозру двом посадовцям "Укрзалізниці", - Офіс Генпрокурора
У Києві повідомили про підозру двом заступникам директора філії "Центр з будівництва та ремонту колії" акціонерного товариства "Укрзалізниця" за розтрату на закупівлі обладнання.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, вони організували закупівлю обладнання для локомотивів за завищеними цінами, через що компанія зазнала збитків.
У 2023 році посадовці уклали договір із приватним товариством на поставку обладнання, необхідного для роботи залізничних локомотивів. Водночас закупівлю провели за суттєво завищеною вартістю, а різниця фактично обернулася збитками для державної компанії.
Розтрата майна
Повідомляється, що дії обох підозрюваних кваліфіковано як розтрату майна в особливо великих розмірах на користь приватної юридичної особи.
Сума встановлених збитків перевищує 4,4 млн гривень.
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