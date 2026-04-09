Розтрата 4,4 млн грн на закупівлі обладнання для локомотивів: оголошено підозру двом посадовцям "Укрзалізниці", - Офіс Генпрокурора

У Києві повідомили про підозру двом заступникам директора філії "Центр з будівництва та ремонту колії" акціонерного товариства "Укрзалізниця" за розтрату на закупівлі обладнання.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, вони організували закупівлю обладнання для локомотивів за завищеними цінами, через що компанія зазнала збитків.



У 2023 році посадовці уклали договір із приватним товариством на поставку обладнання, необхідного для роботи залізничних локомотивів. Водночас закупівлю провели за суттєво завищеною вартістю, а різниця фактично обернулася збитками для державної компанії.

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Розтрата майна

Повідомляється, що дії обох підозрюваних кваліфіковано як розтрату майна в особливо великих розмірах на користь приватної юридичної особи.

Сума встановлених збитків перевищує 4,4 млн гривень.

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