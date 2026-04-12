Атака РФ на Одесу 6 квітня: з лікарні виписали поранену 2-річну дівчинку, яку мама закрила собою під час обстрілу. ФОТО

З лікарні в Одесі виписали дворічну Кароліну, яку мати закрила собою, коли стіни їхнього дому почали сипатися від удару російського безпілотника 6 квітня. На початку тижня її фото облетіло всі медіа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли в ДСНС України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мама закрили доньку собою

"Це фото на початку тижня облетіло всі медіа. На ньому - Кароліна. Їй лише два роки, і вона щойно повернулася з пекла…

У понеділок вночі в Одесі, коли стіни їхнього дому почали сипатися від удару російського безпілотника, мама Кароліни – відчайдушна жінка, яка наразі при надії та чекає на нове життя, – закрила донечку собою", - йдеться в повідомленні.

Коли рятувальники діставали жінку з-під завалів, вони спочатку навіть не бачили дитину. Поки жінка не закричала крізь біль: "Врятуйте доньку!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака на Одесу: двоє загиблих, пошкоджені будинки та дитсадок. ФОТОрепортаж

Кароліну та її маму виписали з лікарні

Зазначається, що мама Кароліни дозволила опублікувати це фото без блюру. Вона хоче, щоб світ бачив ці очі.

"У два роки дитина не повинна знати, що таке "вибух", "вогняний полон" чи "завали". Але в погляді Кароліни зараз – лише німий жах і дорослий, недитячий розпач. Вона ще не все розуміє, але вже відчуває: сталося щось непоправне", - розповіли в ДСНС.

Також читайте: Росіяни атакували Одесу безпілотниками: є влучання у будинок

Повідомляється, що наразі з Кароліною та її мамою все добре. Їх виписали з лікарні.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч проти 6 квітня російській загарбники масовано атакували Одесу. Зафіксовано влучання по житловій забудові та пошкодження у Київському та Приморському районах. Повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина, є поранені.