Росіяни атакували Одесу безпілотниками: є влучання у будинок

У ніч на 11 квітня російські війська атакували Одесу безпілотниками. В одному з районів міста є влучання в приватний будинок.

Про це повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки ще зʼясовується

"Ворог атакував місто безпілотниками. Є влучання в приватний будинок в одному з районів. Вся інформація зʼясовується", - сказано в повідомленні.

Атака дронів

О 00:19 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

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