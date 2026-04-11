Росіяни атакували Одесу безпілотниками: є влучання у будинок
У ніч на 11 квітня російські війська атакували Одесу безпілотниками. В одному з районів міста є влучання в приватний будинок.
Про це повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ще зʼясовується
"Ворог атакував місто безпілотниками. Є влучання в приватний будинок в одному з районів. Вся інформація зʼясовується", - сказано в повідомленні.
Атака дронів
О 00:19 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.
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