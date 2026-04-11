Россияне атаковали Одессу беспилотниками: есть попадания в дом
В ночь на 11 апреля российские войска атаковали Одессу с помощью беспилотников. В одном из районов города зафиксировано попадание в частный дом.
Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия еще выясняются
"Враг атаковал город беспилотниками. Есть попадание в частный дом в одном из районов. Вся информация выясняется", - говорится в сообщении.
Атака дронов
В 00:19 Воздушные силы ВСУ предупреждалио движении вражеских дроновиз акватории Черного моря в направлении Одессы.
