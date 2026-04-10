Новости Атака беспилотников на Одессу
Ночная атака дронов на Одессу: повреждена инфраструктура, пострадавших нет

Одесса под атакой дронов всю ночь: что известно

Враг почти всю ночь атаковал Одессу беспилотниками. Поврежден объект инфраструктуры, жилая застройка не пострадала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

"Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой.

Зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры", - говорится в сообщении

Лысак отметил, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.

"В настоящее время воздушная тревога продолжается, поэтому прошу всех находиться в безопасных местах", - подчеркнул начальник ГВА.

Что предшествовало?

Рано утром 10 апреля российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области беспилотниками. Зафиксирован прилет в центре города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне почти 60 раз атаковали Днепропетровскую область: двое раненых

