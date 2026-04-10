Новости Обстрелы Сумщины
Враг атаковал Конотоп: попадание в многоэтажку, горят автомобили. ФОТО

Рано утром 10 апреля российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области с помощью беспилотников. Зафиксирован прилет в центре города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

"В центре горит административное здание…", - говорится в сообщении.

Впоследствии Семенихин сообщил о попадании в многоэтажку в центре города.

"Горят квартиры. И машины… кацапы воюют с детьми", — подчеркнул мэр.

Он также отметил, что в результате российской атаки повреждены газовые сети в одном из центральных кварталов города. Несколько многоэтажек остались без газа.

По состоянию на 6 утра все пожары были ликвидированы. Предварительно жертв нет. Уничтожено как минимум три частных автомобиля.

Семенихин также призвал жителей не парковать автомобили под самими домами, поскольку это мешает работе спасателей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Сумской области: оккупанты совершили 60 обстрелов по 23 населенным пунктам, ранен человек

Последствия атаки

Удар по Конотопу
беспилотник (5024) Конотоп (144) Сумская область (4065) Конотопский район (61)
Здохніть кацапи під Конотопом!
10.04.2026 06:45 Ответить
От тобі і стратегія "видатних" командувачів сирського та зеленського.Скільки воїнів поклали в курській операції і сплюндрували техніки! А тепер немає кому захистити Сумську область.
10.04.2026 06:58 Ответить
Кацап вже б требовал отстать и сумскую область
10.04.2026 07:22 Ответить
Кацапи хочуть знищити всю Україну! Крапка! Це істина, яка вже показана мільйон разів. Якби не було би курської операції, кацапи провели би сумську операцію.
10.04.2026 07:44 Ответить
 
 