Враг атаковал Конотоп: попадание в многоэтажку, горят автомобили. ФОТО

Рано утром 10 апреля российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области с помощью беспилотников. Зафиксирован прилет в центре города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

"В центре горит административное здание…", - говорится в сообщении.

Впоследствии Семенихин сообщил о попадании в многоэтажку в центре города.

"Горят квартиры. И машины… кацапы воюют с детьми", — подчеркнул мэр.

Он также отметил, что в результате российской атаки повреждены газовые сети в одном из центральных кварталов города. Несколько многоэтажек остались без газа.

По состоянию на 6 утра все пожары были ликвидированы. Предварительно жертв нет. Уничтожено как минимум три частных автомобиля.

Семенихин также призвал жителей не парковать автомобили под самими домами, поскольку это мешает работе спасателей.

Последствия атаки



