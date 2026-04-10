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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Нічна атака дронів на Одещину: пошкоджено інфраструктуру, без постраждалих (оновлено)

Вночі Одещина зазнала масованої атаки по енергетичній та портовій інфраструктурі.

Ворог майже всю ніч атакував Одесу безпілотниками. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлова забудова не постраждала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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"Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою.

Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури", - йдеться в повідомленні

Лисак зазначив,  що наразі інформація про постраждалих не надходила.

"Наразі повітряна тривога триває, тож прошу всіх перебувати у безпечних місцях", - наголосив начальник МВА.

Куди поцілив ворог

За інформацією начальника ОВА Олега Кіпера, цієї ночі ворог масовано атакував дронами енергетичну та портову інфраструктуру Одеської області.

"Пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Рано-вранці 10 квітня російські загарбники атакували Конотоп на Сумщині безпілотниками. Зафіксовано приліт у центрі міста.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6113) обстріл (35161) Одеса (5909) Одеська область (4214) Одеський район (708)
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