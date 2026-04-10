Нічна атака дронів на Одещину: пошкоджено інфраструктуру, без постраждалих (оновлено)

Ворог майже всю ніч атакував Одесу безпілотниками. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлова забудова не постраждала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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"Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою.

Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури", - йдеться в повідомленні

Лисак зазначив, що наразі інформація про постраждалих не надходила.

"Наразі повітряна тривога триває, тож прошу всіх перебувати у безпечних місцях", - наголосив начальник МВА.

Куди поцілив ворог

За інформацією начальника ОВА Олега Кіпера, цієї ночі ворог масовано атакував дронами енергетичну та портову інфраструктуру Одеської області.

"Пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Рано-вранці 10 квітня російські загарбники атакували Конотоп на Сумщині безпілотниками. Зафіксовано приліт у центрі міста.

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