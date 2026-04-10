Ворог атакував Конотоп: влучання у багатоповерхівку, горять автівки. ФОТО

Рано-вранці 10 квітня російські загарбники атакували Конотоп на Сумщині безпілотниками. Зафіксовано приліт у центрі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

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"В центрі горить адміністративна будівля…", - йдеться в повідомленні.

Згодом Семеніхін повідомив про приліт у багатоповерхівку у центрі міста.

"Горять квартири. І автівки… кацапи воюють з дітьми", - наголосив міський голова.

Він також зазначив, що внаслідок російської атаки перебито газові мережі в одному з центральних кварталів міста. Кілька багатоповерхівок без газу.

Станом на 6 ранку усі пожежу було ліквідовано. Попередньо без жертв. нищено щонайменше три приватні автівки.

Семеніхін закликав також мешканців не ставити автомобілі під самими будинками, оскільки це заважає роботі рятувальників.

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Наслідки атаки













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