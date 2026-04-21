РФ атакует Украину ударными беспилотниками (обновлено)

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских беспилотников

В 17:46 - Сообщалось о БПЛА на севере Черниговской области, курс - юго-западный.

В 18:47 — БПЛА на Харьков с севера.

В 20:51 — БПЛА на Кривой Рог.

Обновленная информация

В 21:39 - пуски КАБ на Сумщине.

Ранее мы писали, что вследствие ночного удара РФ по Сумам пострадали 15 человек, в том числе трое детей.

Читайте также: Враг атаковал Богодухов: пострадали три женщины. ФОТО