РФ атакует Украину ударными беспилотниками (обновлено)
Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских беспилотников
В 17:46 - Сообщалось о БПЛА на севере Черниговской области, курс - юго-западный.
В 18:47 — БПЛА на Харьков с севера.
В 20:51 — БПЛА на Кривой Рог.
Обновленная информация
В 21:39 - пуски КАБ на Сумщине.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее мы писали, что вследствие ночного удара РФ по Сумам пострадали 15 человек, в том числе трое детей.
Також до порту "Новоросійськ" прибув військовий ешелон, він доставив близько 10× КРМБ типу "Калібр".