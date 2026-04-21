РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10016 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
1 045 2

РФ атакует Украину ударными беспилотниками (обновлено)

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских беспилотников

В 17:46 - Сообщалось о БПЛА на севере Черниговской области, курс - юго-западный.

В 18:47 — БПЛА на Харьков с севера.

В 20:51 — БПЛА на Кривой Рог.

Обновленная информация

В 21:39 - пуски КАБ на Сумщине.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что вследствие ночного удара РФ по Сумам пострадали 15 человек, в том числе трое детей. 

Автор: 

беспилотник (5072) обстрел (32217) атака (1298) Шахед (2110)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой та перестаньте Туапсе то димить 😸. Що нам ще не вистачає.
показать весь комментарий
21.04.2026 21:09 Ответить
❗За інформацією ГУР, протягом поточного дня було здійснено підвезення ударних/імітаційних БпЛА на пускові майданчики в кількості ~ 950×, 40× БР типу "Іскандер-М" та 16× КРНБ типу "Іскандер-К".

Також до порту "Новоросійськ" прибув військовий ешелон, він доставив близько 10× КРМБ типу "Калібр".
показать весь комментарий
21.04.2026 21:21 Ответить
 
 