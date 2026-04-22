РФ атакує Україну ударними безпілотниками (оновлено)

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих безпілотників

О 17:46 - Повідомлялося про БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний.

О 18:47 - БпЛА на Харків з півночі.

О 20:51 - БпЛА на Кривий Ріг.

О 21:39 - Пуски КАБ на Сумщині.

О 21:53 - Ворожі БпЛА на сході Сумщини курсом на захід.

О 22:40 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:06 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 23:17 - БпЛА на Харків з півночі.

О 23:49 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 00:32 - Ворожі БпЛА у напрямку Чорноморське/Південне з Чорного моря.

О 00:41 - Нові групи ворожих БпЛА у напрямку Одеси з Чорного моря.

О 00:54 - БпЛА з Харківщини у напрямку Павлограда.

О 01:11 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 01:21 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 01:30 - БпЛА на Дніпро зі сходу.

О 01:49 - Ворожі БпЛА на сході Сумщини курсом на захід.

О 01:55 - БпЛА на Запоріжжя з півночі.

О 01:57 - БпЛА на Павлоград з північного сходу.

Раінеше ми писали, що унаслідок нічного удару РФ по Сумах постраждало 15 людей, зокрема троє дітей. 

Ой та перестаньте Туапсе то димить 😸. Що нам ще не вистачає.
21.04.2026 21:09 Відповісти
❗За інформацією ГУР, протягом поточного дня було здійснено підвезення ударних/імітаційних БпЛА на пускові майданчики в кількості ~ 950×, 40× БР типу "Іскандер-М" та 16× КРНБ типу "Іскандер-К".

Також до порту "Новоросійськ" прибув військовий ешелон, він доставив близько 10× КРМБ типу "Калібр".
21.04.2026 21:21 Відповісти
Головне щоб це не заважало Зелі завтра до обіду запустити кацапську нафту. А те що рашисти дітей вбивають то такоє
22.04.2026 00:22 Відповісти
А як же санкції проти раши ?
22.04.2026 05:24 Відповісти
 
 