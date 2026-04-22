РФ атакує Україну ударними безпілотниками (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих безпілотників
О 17:46 - Повідомлялося про БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний.
О 18:47 - БпЛА на Харків з півночі.
О 20:51 - БпЛА на Кривий Ріг.
О 21:39 - Пуски КАБ на Сумщині.
О 21:53 - Ворожі БпЛА на сході Сумщини курсом на захід.
О 22:40 - Пуски КАБ на Запоріжжі.
О 23:06 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.
О 23:17 - БпЛА на Харків з півночі.
О 23:49 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.
О 00:32 - Ворожі БпЛА у напрямку Чорноморське/Південне з Чорного моря.
О 00:41 - Нові групи ворожих БпЛА у напрямку Одеси з Чорного моря.
О 00:54 - БпЛА з Харківщини у напрямку Павлограда.
О 01:11 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 01:21 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 01:30 - БпЛА на Дніпро зі сходу.
О 01:49 - Ворожі БпЛА на сході Сумщини курсом на захід.
О 01:55 - БпЛА на Запоріжжя з півночі.
О 01:57 - БпЛА на Павлоград з північного сходу.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раінеше ми писали, що унаслідок нічного удару РФ по Сумах постраждало 15 людей, зокрема троє дітей.
Також до порту "Новоросійськ" прибув військовий ешелон, він доставив близько 10× КРМБ типу "Калібр".