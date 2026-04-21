Ворог атакував Богодухів: постраждали три жінки. ФОТО

Вдень 21 квітня росіяни знову атакували Богодухів на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу БпЛА зазнала травм 46-річна жінка, гостра реакція на стрес – у 18-річної і 83-річної жінок. Медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено два житлові будинки, господарчу споруду. Профільні служби усувають наслідки обстрілу.

Що передувало?

Російські війська минулої доби застосували десятки БпЛА та дронів по Харківщині. У Богодухові зазнали травм чоловіки 64, 45, 43 років.

Також внаслідок атаки пошкоджено 2 приватні будинки, АЗС, 2 автомобілі, електромережі, інтернатний заклад, теплицю, магазин