Ворог атакував Богодухів: постраждали три жінки. ФОТО
Вдень 21 квітня росіяни знову атакували Богодухів на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілу БпЛА зазнала травм 46-річна жінка, гостра реакція на стрес – у 18-річної і 83-річної жінок. Медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено два житлові будинки, господарчу споруду. Профільні служби усувають наслідки обстрілу.
Наслідки атаки
Що передувало?
Російські війська минулої доби застосували десятки БпЛА та дронів по Харківщині. У Богодухові зазнали травм чоловіки 64, 45, 43 років.
Також внаслідок атаки пошкоджено 2 приватні будинки, АЗС, 2 автомобілі, електромережі, інтернатний заклад, теплицю, магазин
