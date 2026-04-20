Нічна атака РФ на Великий Бурлук: 3 постраждалих. ФОТОрепортаж

Вночі російські загарбники атакували безпілотниками Великий Бурлук на Харківщині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

 "Внаслідок влучань в будинку виникла масштабна пожежа на площі 200 кв. м. На жаль, постраждали 3 мешканців", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах під загрозою повторних ударів, аби оперативно ліквідувати вогонь та не допустити його розповсюдження на сусідні оселі. Медики ДСНС надали необхідну допомогу постраждалим.

Наслідки атаки 

Нічна атака РФ на Великий Бурлук: 3 постраждалих
Нічна атака РФ на Великий Бурлук: 3 постраждалих
Нічна атака РФ на Великий Бурлук: 3 постраждалих
Нічна атака РФ на Великий Бурлук: 3 постраждалих

обстріл (33600) Харківська область (2596) Куп’янський район (708) Великий Бурлук (26)
Рашиські варвари відчувають свою безкарність ось якби так прилітало по містах рф і окуповану лднр .
20.04.2026 08:38
 
 