Нічна атака РФ на Великий Бурлук: 3 постраждалих. ФОТОрепортаж

Вночі російські загарбники атакували безпілотниками Великий Бурлук на Харківщині.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Внаслідок влучань в будинку виникла масштабна пожежа на площі 200 кв. м. На жаль, постраждали 3 мешканців", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах під загрозою повторних ударів, аби оперативно ліквідувати вогонь та не допустити його розповсюдження на сусідні оселі. Медики ДСНС надали необхідну допомогу постраждалим.

