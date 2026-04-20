Росія атакувала Харків: зафіксовано два влучання в Основ’янському районі

БпЛА атакуали Харків

Пізно увечері неділі, 19 квітня, російські війська атакували Харків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міського голови Харкова Ігоря Терехова.

За словами мера, зафіксовано два влучання БпЛА в Основ’янському районі міста. Деталі щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюються.

Новина доповнюється.

Раніше повідомлялося, що цього ж дня російська армія обстріляла місто Ізюм Харківської області з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки постраждали троє цивільних.

обстріл (33585) Харків (6040) атака (1362) Терехов Ігор (320) Харківська область (2596) Харківський район (824)
