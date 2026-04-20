Россия атаковала Харьков: зафиксировано два попадания в Основянском районе

БПЛА атаковали Харьков

Поздно вечером в воскресенье, 19 апреля, российские войска атаковали Харьков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам мэра, зафиксировано два попадания БПЛА в Основянском районе города. Детали относительно разрушений и возможных пострадавших уточняются.

Новость дополняется.

Ранее сообщалось, что в этот же день российская армия обстреляла город Изюм Харьковской области из реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадали трое гражданских лиц.

