Обстрел Изюма из РСЗО: трое человек ранены. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли город Изюм в Харьковской области с применением реактивных систем залпового огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрела и расследование

В результате атаки зафиксировано попадание в здание бани. Также повреждена прилегающая инфраструктура, в частности автомобиль.

"Повреждены помещения заведения и автомобиль. В результате обстрела телесные повреждения получили три человека – женщина 1990 года рождения и мужчины 1961 и 1993 годов рождения", – отметили в полиции.

По предварительным данным, в результате удара пострадали трое гражданских лиц. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств обстрела и фиксации последствий атаки.

