Обстрел Изюма из РСЗО: трое человек ранены. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли город Изюм в Харьковской области с применением реактивных систем залпового огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Последствия обстрела и расследование
В результате атаки зафиксировано попадание в здание бани. Также повреждена прилегающая инфраструктура, в частности автомобиль.
"Повреждены помещения заведения и автомобиль. В результате обстрела телесные повреждения получили три человека – женщина 1990 года рождения и мужчины 1961 и 1993 годов рождения", – отметили в полиции.
По предварительным данным, в результате удара пострадали трое гражданских лиц. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств обстрела и фиксации последствий атаки.
- Ранее мы сообщали, что россияне вечером сбросили 9 КАБ на Херсон и область: повреждены предприятие и склады.
