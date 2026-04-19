Рашисты вечером сбросили 9 кассетных бомб на Херсон и область: повреждены предприятие и склады. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты сбросили 9 управляемых авиационных бомб на Херсон и область.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером оккупационные войска сбросили девять управляемых авиабомб на Херсон, Чернобаевку, Белозерку и Разлив.



В частности, в результате попаданий разрушениям подверглись складские помещения в областном центре и здание предприятия в Чернобаевке", - говорится в сообщении.

На данный момент информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала.

