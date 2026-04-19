Новости Фото обстрелы Херсонщины
Рашисты вечером сбросили 9 кассетных бомб на Херсон и область: повреждены предприятие и склады. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты сбросили 9 управляемых авиационных бомб на Херсон и область.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Вечером оккупационные войска сбросили девять управляемых авиабомб на Херсон, Чернобаевку, Белозерку и Разлив.

В частности, в результате попаданий разрушениям подверглись складские помещения в областном центре и здание предприятия в Чернобаевке", - говорится в сообщении.

На данный момент информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала.

РФ массированно атаковала КАБами Херсонскую область 19 апреля: что известно?
РФ массированно атаковала КАБами Херсонскую область 19 апреля: что известно?
РФ массированно атаковала КАБами Херсонскую область 19 апреля: что известно?

обстрел (32243) Херсон (3265) Чернобаевка (78) Херсонская область (5600) Херсонский район (823) Белозерка (101) Разлив (4)
Кацапи скидують КАБи на столицю області, яку прописали у своїй конституції !
Це треба бути ідіотами у сферичному кубі міжгалактичного простору !
19.04.2026 20:21 Ответить
Вони й свою Курську область бомбардирували,коли там були українські війська,їм не звикати.
19.04.2026 23:25 Ответить
 
 