1 463 2
Рашисти ввечері скинули 9 КАБів на Херсон та область: пошкоджено підприємство та склади. ФОТОрепортаж
Російські окупанти скинули 9 керованих авіаційних бомб на Херсон та область.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ввечері окупаційні війська скинули девʼять керованих авіабомб на Херсон, Чорнобаївку, Білозерку та Розлив.
Зокрема, внаслідок влучань руйнувань зазнали складські приміщення в обласному центрі та будівля підприємства у Чорнобаївці", - йдеться в повідомленні.
На цю хвилину інформація щодо постраждалих серед цивільних не надходила.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
