Рашисти ввечері скинули 9 КАБів на Херсон та область: пошкоджено підприємство та склади. ФОТОрепортаж

Російські окупанти скинули 9 керованих авіаційних бомб на Херсон та область.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері окупаційні війська скинули девʼять керованих авіабомб на Херсон, Чорнобаївку, Білозерку та Розлив.



Зокрема, внаслідок влучань руйнувань зазнали складські приміщення в обласному центрі та будівля підприємства у Чорнобаївці", - йдеться в повідомленні.

На цю хвилину інформація щодо постраждалих серед цивільних не надходила.

