Ворог знову атакував Полтавщину: зафіксовано удар по залізничній інфраструктурі
Вдень 19 квітня 2026 року війська РФ повторно атакували ударними дронами територію Полтавської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За його словами, ворог вчергове атакував Полтавський район.
Зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури. Інформації щодо травмованих не надходило.
"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!" - наголошує очільник області.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
Зранку повідомлялося, що рашисти атакували ударними дронами Полтавський район: є влучання по локомотиву підприємства.
- Нагадаємо, що пізно ввечері суботи, 18 квітня, російські війська атакують Україну ударними дронами.
- Зокрема, росіяни масовано атакували "шахедами" Чернігів: є постраждалі, пошкоджено будинки та заклад освіти.
- Внаслідок атаки загинув 16-річний юнак, є поранені.
- За даними Повітряних сил, знешкоджено 203 ворожі БпЛА з 236.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
