Рашисти атакували ударними дронами Полтавський район: є влучання по локомотиву підприємства

Шахед над Полтавщиною

Зранку 19 квітня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами Полтавський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, зафіксовано влучання БпЛА по локомотиву, що належить одному з підприємств.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо російської атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що пізно ввечері суботи, 18 квітня, російські війська атакують Україну ударними дронами.
  • Зокрема, росіяни масовано атакували "шахедами" Чернігів: є постраждалі, пошкоджено будинки та заклад освіти.
  • Внаслідок атаки загинув 16-річний юнак, є поранені.
  • За даними Повітряних сил, знешкоджено 203 ворожі БпЛА з 236.

ще рік президенства кавеенщика і вже постійні обстріли Полтави та Чернігова. Про Донбас, Крим мова вже не йде, обстріли Запоріжжя, Харкова і Сум - вже буденність. Впевнено рухаємось до лінії "новоросія", як кавеенщик й обіцяв путіну
19.04.2026 09:09 Відповісти
 
 