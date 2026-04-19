Рашисти атакували ударними дронами Полтавський район: є влучання по локомотиву підприємства
Зранку 19 квітня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами Полтавський район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зафіксовано влучання БпЛА по локомотиву, що належить одному з підприємств.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо російської атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що пізно ввечері суботи, 18 квітня, російські війська атакують Україну ударними дронами.
- Зокрема, росіяни масовано атакували "шахедами" Чернігів: є постраждалі, пошкоджено будинки та заклад освіти.
- Внаслідок атаки загинув 16-річний юнак, є поранені.
- За даними Повітряних сил, знешкоджено 203 ворожі БпЛА з 236.
