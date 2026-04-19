Рашисти атакували ударними дронами Полтавський район: є влучання по локомотиву підприємства

Зранку 19 квітня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами Полтавський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зафіксовано влучання БпЛА по локомотиву, що належить одному з підприємств.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо російської атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері суботи, 18 квітня, російські війська атакують Україну ударними дронами.

Зокрема, росіяни масовано атакували "шахедами" Чернігів: є постраждалі, пошкоджено будинки та заклад освіти.

Внаслідок атаки загинув 16-річний юнак, є поранені.

За даними Повітряних сил, знешкоджено 203 ворожі БпЛА з 236.

