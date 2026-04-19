УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13637 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Чернігів
2 311 17

Масована атака РФ на Чернігів: загинув 16-річний юнак, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної дронової атаки РФ на Чернігів у місті пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 - знищено вогнем), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загинула дитина

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина - 16-річний юнак.

"Рятувальники знайшли його тіло, коли розбирали завали", - уточнив своєю чергою очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

Читайте також: Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу після масованої атаки РФ

Поранення отримали 4 особи: три жінки та один чоловік.

Оновлена інформація

Також в ОВА зазначили, що є єначні руйнування в місті. Пошкоджений ліцей і приватні будинки. Були влучання на території промислового обʼєкта, а також одного з медзакладів, який не працював і фактично був зруйнований росіянами в 2022-му.

Пожежі на місцях влучань загасили вогнеборці. Усі необхідні служби залучені.

Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що росіяни масовано атакують "шахедами" Чернігів: є постраждалі, пошкоджено будинки та заклад освіти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по підприємству в Чернігові: горіли гаражі й адмінбудівля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (33585) Чернігів (895) дрони (7881) Чернігівська область (1323) Чернігівський район (185)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Тебе головою об стіну?
показати весь коментар
19.04.2026 08:43 Відповісти
+4
Ти той герб хоч бачила? Ой дурне…
показати весь коментар
19.04.2026 08:46 Відповісти
+4
Знов боти полізли з протухлими методичками (реєстрація 10.04.2026)! Про що ти намололо свій брєд?
показати весь коментар
19.04.2026 08:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тебе головою об стіну?
показати весь коментар
19.04.2026 08:43 Відповісти
Гуляй вальсом, тупориле.
показати весь коментар
19.04.2026 08:48 Відповісти
По вашому це дрібниця, не варта навіть співчуття? Не соромно?
показати весь коментар
19.04.2026 08:53 Відповісти
Не треба й фантазувати, щоб прочитати між рядками.
показати весь коментар
19.04.2026 08:59 Відповісти
Яке ж ти відбите! Я б тебе тут довічно забанив!
показати весь коментар
19.04.2026 08:56 Відповісти
А тепер до відома, як Чернігівці проголосували на Всеукраїнському плебісциті виборів Президента України в 2019 році?
Ось тепер треба відповідати за свій вибір, бо за каденції на посту Президента України Петра ПОРОШЕНКА, пуйло у кремлі сиділо як пацюк під віником й сопіло у дві дірки.
До того ж, шановні, зверніть увагу на герб міста Чернігів, на ньому зображений чорний двуголовий російський орел, що символізує приналежність до масковії ще зненапам'ятних історичних часів!
Шановні Чернігівці, може б вже було час зміними той російський герб у вигляді обгоролої рашистської курки на патріотичну символіку з тризубрм та жовто-блакитним стягом, а не й досі, потурати москалям у лаптях з-за паребрика!?
показати весь коментар
19.04.2026 08:28 Відповісти
Ти той герб хоч бачила? Ой дурне…
показати весь коментар
19.04.2026 08:46 Відповісти
Знов боти полізли з протухлими методичками (реєстрація 10.04.2026)! Про що ти намололо свій брєд?
показати весь коментар
19.04.2026 08:52 Відповісти
Мінімум цивільних жертв на РФ, максімум цивільних жертв в України.
показати весь коментар
19.04.2026 08:42 Відповісти
Вбивства українців і війна корисна не тільки путіну, але і його агенту - колишньому президенту України -Зеленському та його хазяївам, саме тому в Україні немає балістичної зброї ,щоб у відповідь вбивати кацапів , а замість цього кацап Сирський створює так звані "штурмові війська" для утилізації українців. (щоб не заважали)
показати весь коментар
19.04.2026 09:16 Відповісти
Як завжди варваська орда воює з мирним населенням .Будьте прокляті рашиські виродки.
показати весь коментар
19.04.2026 09:17 Відповісти
 
 