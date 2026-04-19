Масована атака РФ на Чернігів: загинув 16-річний юнак, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної дронової атаки РФ на Чернігів у місті пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 - знищено вогнем), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.
Загинула дитина
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина - 16-річний юнак.
"Рятувальники знайшли його тіло, коли розбирали завали", - уточнив своєю чергою очільник ОВА В'ячеслав Чаус.
Поранення отримали 4 особи: три жінки та один чоловік.
Оновлена інформація
Також в ОВА зазначили, що є єначні руйнування в місті. Пошкоджений ліцей і приватні будинки. Були влучання на території промислового обʼєкта, а також одного з медзакладів, який не працював і фактично був зруйнований росіянами в 2022-му.
Пожежі на місцях влучань загасили вогнеборці. Усі необхідні служби залучені.
Що передувало?
Напередодні повідомлялося, що росіяни масовано атакують "шахедами" Чернігів: є постраждалі, пошкоджено будинки та заклад освіти.
Ось тепер треба відповідати за свій вибір, бо за каденції на посту Президента України Петра ПОРОШЕНКА, пуйло у кремлі сиділо як пацюк під віником й сопіло у дві дірки.
До того ж, шановні, зверніть увагу на герб міста Чернігів, на ньому зображений чорний двуголовий російський орел, що символізує приналежність до масковії ще зненапам'ятних історичних часів!
Шановні Чернігівці, може б вже було час зміними той російський герб у вигляді обгоролої рашистської курки на патріотичну символіку з тризубрм та жовто-блакитним стягом, а не й досі, потурати москалям у лаптях з-за паребрика!?