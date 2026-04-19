Масована атака РФ на Чернігів: загинув 16-річний юнак, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної дронової атаки РФ на Чернігів у місті пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 - знищено вогнем), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загинула дитина

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина - 16-річний юнак.

"Рятувальники знайшли його тіло, коли розбирали завали", - уточнив своєю чергою очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

Поранення отримали 4 особи: три жінки та один чоловік.

Оновлена інформація

Також в ОВА зазначили, що є єначні руйнування в місті. Пошкоджений ліцей і приватні будинки. Були влучання на території промислового обʼєкта, а також одного з медзакладів, який не працював і фактично був зруйнований росіянами в 2022-му.

Пожежі на місцях влучань загасили вогнеборці. Усі необхідні служби залучені.















Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що росіяни масовано атакують "шахедами" Чернігів: є постраждалі, пошкоджено будинки та заклад освіти.

