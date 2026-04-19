Росіяни масовано атакують "шахедами" Чернігів: є постраждалі, пошкоджено будинки та заклад освіти (оновлено)
У ніч на 19 квітня російські війська атакували Чернігів безпілотниками.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто перебуває під масованою атакою ворога шахедами. Зафіксовано падіння БпЛА в місті", - сказано в повідомленні.
Наслідки атаки уточнюються.
За даними "Суспільного. Чернігів", у місті пролунали вибухи.
О 01:52 Брижинський повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі.
Загорілися два приватних будинки і пошкоджено заклад освіти.
Раніше ми повідомляли, що в ніч на 19 квітня, російські війська атакують Україну ударними дронами.
