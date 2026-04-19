Новини
1 605 2

Росіяни масовано атакують "шахедами" Чернігів: є постраждалі, пошкоджено будинки та заклад освіти (оновлено)

шахеди

У ніч на 19 квітня російські війська атакували Чернігів безпілотниками.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

Зафіксовано падіння БпЛА

"Місто перебуває під масованою атакою ворога шахедами. Зафіксовано падіння БпЛА в місті", - сказано в повідомленні.

Наслідки атаки уточнюються.

За даними "Суспільного. Чернігів", у місті пролунали вибухи.

Оновлена інформація щодо наслідків

О 01:52 Брижинський повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі.

Загорілися два приватних будинки і пошкоджено заклад освіти.

Атака дронів

Раніше ми повідомляли, що в ніч на 19 квітня, російські війська атакують Україну ударними дронами.

безпілотник БпЛА (5710) Чернігів (895) атака (1358) Чернігівська область (1323) Чернігівський район (185)
Не росіяни, а НЕОНАЦИСТИ !!!!!!
19.04.2026 02:14 Відповісти
А чого "неонацисти"? Вони такими були століттями... Достатньо згадать різню в Батурині, скоєну драгунами Меншикова. Чи "чудо-богатирів" Суворова, у передмісті Варшави. Чи знищення еліти ногайців, при Катерині ІІ. Та й підступне захоплення в полон верхівки "гайдамаків", з передачею їх полякам... Підлість у кацапів - спадкова... Німці У НИХ училися... Достатьо згадать, що концтабори з масового знищення людей створювалися, спочатку, в СРСР. А німецькі нацисти приїжджали переймать у них досвід. Адже той же СЛОН (на Соловках), діяв ще з 1929-го - коли Гітлер ще був "вуличним *********", а не канцлером Німеччини... Нацисти просто перевели це знищення від простих розстрілів, у "промислове знищення", з "утилізацією трупів". А кацапня таким не "заморочувалася" - лісів і боліт, вистачало... Ти "в курсі", що музеї ГУЛагу, масово переробляють, зараз, у "музеї ФСІН"? Знищують пам'ятні таблички, пам'ятники на місцях розстрілів? Ліквідований "Меморіал", який займався розслідуванням злочинів сталінського режиму. В Сибіру багато колишніх таборів, при Хрущові, були перероблені під склади *********** та бази зберігання військової техніки. А що? Інфраструктура готова, "колючка" натягнута, по периметру...
19.04.2026 06:01 Відповісти
 
 