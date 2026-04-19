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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують Україну ударними дронами,- Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили попереджають про атаку шахедів

Пізно ввечері суботи, 18 квітня, російські війська атакують Україну ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

  • БпЛА на Сумщині, курс на Полтавщину,- повідомлялося о 22:04.
  • БпЛА на Харківщині курс на Полтавщину та Дніпропетровщину,- повідомлялося о 22:10.
  • БпЛА з півночі курсом на м.Чернігів,- повідомлялося о 22:11.
  • БпЛА з півночі курсом на м.Дніпро, - повідомлялося о 22:24.
  • БпЛА на Полтавщині курс н.п.Карлівка, - повідомлялося о 22:25.
  • БпЛА в напрямку м.Кременчук, - повідомлялося о 22:46.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курс на н.п.Кам'янське, - повідомлялося о 22:59.

Оновлення

Нова група БпЛА на Сумщині, курс південно-західний, - повідомлялося о 23:46.

Одещина - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на н.п.Затока/Сергіївка. БпЛА над м.Запоріжжя, - повідомлялося о 23:55.

БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Ізюм, - повідомлялося о 00:04. 

Ворог атакує Чернігівщину

  • БпЛА на Чернігівщині курс західний в напрямку м.Чернігів, - повідомлялося о 00:18.
  • БпЛА в напрямку м.Чернігів зі сходу, - повідомлялося о 00:44.

БпЛА на півдні та сході

БпЛА на півдні Одещини з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 01:22.

БпЛА на Донеччині, курс південно-західний, - повідомлялося о 01:33. 

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