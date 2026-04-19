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Росіяни атакують Україну ударними дронами,- Повітряні сили (оновлено)
Пізно ввечері суботи, 18 квітня, російські війська атакують Україну ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
- БпЛА на Сумщині, курс на Полтавщину,- повідомлялося о 22:04.
- БпЛА на Харківщині курс на Полтавщину та Дніпропетровщину,- повідомлялося о 22:10.
- БпЛА з півночі курсом на м.Чернігів,- повідомлялося о 22:11.
- БпЛА з півночі курсом на м.Дніпро, - повідомлялося о 22:24.
- БпЛА на Полтавщині курс н.п.Карлівка, - повідомлялося о 22:25.
- БпЛА в напрямку м.Кременчук, - повідомлялося о 22:46.
- БпЛА на Дніпропетровщині, курс на н.п.Кам'янське, - повідомлялося о 22:59.
Оновлення
Нова група БпЛА на Сумщині, курс південно-західний, - повідомлялося о 23:46.
Одещина - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на н.п.Затока/Сергіївка. БпЛА над м.Запоріжжя, - повідомлялося о 23:55.
БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Ізюм, - повідомлялося о 00:04.
Ворог атакує Чернігівщину
- БпЛА на Чернігівщині курс західний в напрямку м.Чернігів, - повідомлялося о 00:18.
- БпЛА в напрямку м.Чернігів зі сходу, - повідомлялося о 00:44.
БпЛА на півдні та сході
БпЛА на півдні Одещини з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 01:22.
БпЛА на Донеччині, курс південно-західний, - повідомлялося о 01:33.
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