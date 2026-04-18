ППО знищила 190 ворожих дронів із 219, - Повітряні сили

З вечора 17 квітня росіяни атакували територію України 219 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 150 із них – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Пуски зафіксовані із напрямків:

Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Чауда – ТОТ АР Крим.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

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