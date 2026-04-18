ПВО уничтожила 190 вражеских дронов из 219, - Воздушные силы

С вечера 17 апреля россияне атаковали территорию Украины 219 ударными БПЛА типов Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Около 150 из них — "шахеды".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски зафиксированы со следующих направлений:

Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

Чауда – ВОТ АР Крым.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА в 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", — подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

