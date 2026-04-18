Враг атакует ударными дронами в ночь на 18 апреля, - Воздушные силы
Российские оккупационные войска запустили ударные дроны для нанесения ударов по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
- БПЛА курсом на Сумы, Запорожье, - сообщалось в 23:33.
- Группа ударных БПЛА курсом на Запорожье, - сообщалось в 23:48.
- Три группы ударных БПЛА через оккупированную Херсонскую область, а также из акватории Черного моря курсом на Одесскую область, - сообщалось в 00:34.
- Группы ударных БПЛА курсом на Запорожье и Шостку, - сообщалось в 00:36.
Группы ударных БПЛА вошли в Одесскую область (Черноморское-Южное), ведется боевая работа. Несколько десятков ударных БПЛА из акватории Черного моря в том же направлении, - сообщалось в 01:10.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Система оснащена камерами з функцією машинного зору. Турелі здатні самостійно розпізнавати цілі та наводитися на них, а оператор лише підтверджує наказ на відкриття вогню.
За даними компанії, ефективність перехоплення цілей, що потрапляють у зону ураження, наразі становить 85%. Система вже успішно збивала навіть реактивні версії дронів "Shahed".
Компанія залучає до роботи переважно цивільних осіб - кур'єрів, таксистів, поліцейських, а також колишніх військових.