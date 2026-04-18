Враг атакует ударными дронами в ночь на 18 апреля, - Воздушные силы

Российские оккупационные войска запустили ударные дроны для нанесения ударов по Украине.

Движение вражеских дронов

  • БПЛА курсом на Сумы, Запорожье, - сообщалось в 23:33.
  • Группа ударных БПЛА курсом на Запорожье, - сообщалось в 23:48.
  • Три группы ударных БПЛА через оккупированную Херсонскую область, а также из акватории Черного моря курсом на Одесскую область, - сообщалось в 00:34.
  • Группы ударных БПЛА курсом на Запорожье и Шостку, - сообщалось в 00:36.

Группы ударных БПЛА вошли в Одесскую область (Черноморское-Южное), ведется боевая работа. Несколько десятков ударных БПЛА из акватории Черного моря в том же направлении, - сообщалось в 01:10.

Українська приватна компанія Carmine Sky розгорнула на території України мережу веж із дистанційно керованими турелями Sky Sentinel, що стало першою у світі системою приватної протиповітряної оборони. Проєкт спрямований на захист від російських дронів-камікадзе, таких як "Shahed".
18.04.2026 01:36 Ответить
Автоматичні турелі побудовані на базі кулеметів M2 Browning. Оператори керують установками за допомогою звичайних ігрових контролерів, перебуваючи на відстані сотень кілометрів від самої вежі.
Система оснащена камерами з функцією машинного зору. Турелі здатні самостійно розпізнавати цілі та наводитися на них, а оператор лише підтверджує наказ на відкриття вогню.
За даними компанії, ефективність перехоплення цілей, що потрапляють у зону ураження, наразі становить 85%. Система вже успішно збивала навіть реактивні версії дронів "Shahed".
Компанія залучає до роботи переважно цивільних осіб - кур'єрів, таксистів, поліцейських, а також колишніх військових.
18.04.2026 01:38 Ответить
Окрім кулеметів, компанія має дрони‑перехоплювачі.
18.04.2026 01:40 Ответить
 
 