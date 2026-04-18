Враг атакует ударными дронами в ночь на 18 апреля, - Воздушные силы

Российские оккупационные войска запустили ударные дроны для нанесения ударов по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

БПЛА курсом на Сумы, Запорожье, - сообщалось в 23:33.

Группа ударных БПЛА курсом на Запорожье, - сообщалось в 23:48.

Три группы ударных БПЛА через оккупированную Херсонскую область, а также из акватории Черного моря курсом на Одесскую область, - сообщалось в 00:34.

Группы ударных БПЛА курсом на Запорожье и Шостку, - сообщалось в 00:36.

Группы ударных БПЛА вошли в Одесскую область (Черноморское-Южное), ведется боевая работа. Несколько десятков ударных БПЛА из акватории Черного моря в том же направлении, - сообщалось в 01:10.

