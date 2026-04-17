РФ наносила удары баллистическими ракетами и 172 БПЛА: ПВО обезвредила 147 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 17 апреля российские оккупанты выпустили по Украине баллистическую ракету и БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Так, враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из ВОТ АР Крым, а также 172 БПЛА с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 120 из них – "шахеды".

Читайте: РФ нанесла удар по энергетике Чернигова: 6 тысяч абонентов без света

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 147 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.

Смотрите: Работа МиГ-29: высокоточный удар авиабомбой Hammer ликвидировал пункт дислокации вражеских пилотов БПЛА. ВИДЕО