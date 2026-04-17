РФ нанесла удар по энергетике Чернигова: 6 тысяч абонентов остались без света

Российские войска ночью 17 апреля атаковали критически важную инфраструктуру Чернигова. Возникли пожары, без электроэнергии остались около 6 тысяч абонентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский и в "Черниговоблэнерго".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Брыжинский отметил, что враг атаковал критические объекты города.

В "Черниговоблэнерго" добавили, что в результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Без электричества остались около 6 тысяч абонентов города Чернигова.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью", - отметили в компании.

Что предшествовало? 

Из-за массированного обстрела часть регионов Украины 16 апреля временно осталась без электроэнергии. Энергетики работают в усиленном режиме для восстановления подачи.

